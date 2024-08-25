Ceyhan'da domates yüklü kamyonet devrildi

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde seyir halindeki domates yüklü kamyonetin devrilmesi görüntülendi.

Ceyhan- Kozan kara yolunun Haydarağa Köprüsü mevkisinde hareket halindeki domates yüklü kamyonetin devrilmek üzere olduğunu fark eden başka bir araçtaki yolcu, cep telefonu kamerasıyla olayı kayda aldı.

Görüntüde kamyonetin bir süre sonra devrilip sürüklenmeye başladığı görülüyor.

Devrilen araçtaki domatesler de yola saçılıyor.

Kamyonetin arkasında seyreden araçtaki yolcuların kaza sırasında panikle bağırması da kamera kaydında yer alıyor.