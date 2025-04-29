Ceyhan'da İsmet İnönü Kent Meydanı Açıldı - Son Dakika
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Ceyhan'da İsmet İnönü Kent Meydanı Açıldı

Ceyhan İsmet İnönü Kent Meydanı'nın açılışına katılan Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Ceyhan Belediyesi olarak görevimizin birinci yılını geride bırakırken, bu özel günde böylesine anlamlı bir açılışı gerçekleştirmekten büyük onur duyuyorum. Bu meydanın yapımında Ceyhan Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi el birliğiyle çalışmıştır. Başta Sayın Zeydan Karalar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

29.04.2025 14:53  Güncelleme: 15:47
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(ADANA)- Ceyhan İsmet İnönü Kent Meydanı'nın açılışına katılan Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Ceyhan Belediyesi olarak görevimizin birinci yılını geride bırakırken, bu özel günde böylesine anlamlı bir açılışı gerçekleştirmekten büyük onur duyuyorum. Bu meydanın yapımında Ceyhan Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi el birliğiyle çalışmıştır. Başta Sayın Zeydan Karalar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Ceyhan Belediyesi iş birliğinde ilçeye kazandırılan Ceyhan İsmet İnönü Kent Meydanı'nın açılışı yapıldı.

Yapımı tamamlanan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü'nün adını yaşatan Kent Meydanı, İsmet İnönü'nün torunu Ayşe Gülsün Bilgehan'ın katılımı ve Sanatçı Ali Altay'ın konseriyle açıldı.

Açılışa, Adana Milletvekili Bilal Bilici, Adana İl Başkanı Doç. Dr. Anıl Tanburoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Karataş Belediye Başkanı Ali Karataş, Tufanbeyli Ahmet Aktürk, İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse, Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, Aladağ Belediye Başkanı Kemal Özdemir, Kadirli Mustafa Mert Olcar, Erzin Belediye Başkanı Ökkkeş Elmasoğlu, Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç, CHP Ceyhan İlçe Başkanı Caner Aydar, il ve ilçe kadın ve gençlik kolları başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye Başkanı Kadir Aydar, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bugün burada, Ceyhan'a yalnızca bir meydan kazandırmıyor, aynı zamanda bir kimliği, bir tarihi, bir geleceği birlikte inşa ediyor, büyük devlet adamı İsmet İnönü'ye saygı duruşunda bulunuyoruz. Ceyhan Belediyesi olarak görevimizin birinci yılını geride bırakırken, bu özel günde böylesine anlamlı bir açılışı gerçekleştirmekten büyük onur duyuyorum. Bu meydanın yapımında Ceyhan Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi el birliğiyle çalışmıştır. Başta Sayın Zeydan Karalar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Bir yılda Ceyhan'a onlarca hizmet kazandırdık. Bir yılda nice sözlerimizi tuttuk, nice hayallerimizi gerçeğe dönüştürdük.Tam bir yıl önce verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirerek Ceyhan'ı daha çağdaş, daha yaşanabilir bir kent haline getirme yolunda kararlılıkla yürüdük. Çünkü bizler, söz verdi mi tutanlardanız. Çünkü bizler, Ceyhan'a sevdalı olanlardanız. Bir şehri sevmek, yalnızca sokaklarında yürümekle olmaz. Bir şehri sevmek, onun yarasına merhem olmakla, onun hayalini büyütmekle olur.

"Bu meydan, Ceyhan'ın kalbi olacak"

Bu meydana 'İnönü Kent Meydanı' adını vermemiz boşuna değil. Bu ad, bir tarihin, bir mücadelenin, bir inancın adıdır. Bu meydan, geçmişle geleceği buluşturan bir köprüdür.Bugün burada aramızda bulunan, büyük devlet adamı İsmet İnönü'nün değerli torunu Ayşe Gülsün Bilgehan hanımefendiye de şükranlarımı sunuyorum.Varlığınızla bizleri onurlandırdınız. Ceyhan halkı adına size teşekkür ediyorum. Bazı isimler zaman aşımına uğramaz. Bazı emanetler bir ömür değil, bin yıl taşınır. İşte İnönü adı da bu halkın kalbinde ölümsüz bir yürek gibi atmaya devam edecektir. ve bizler, bu emaneti sadece adını anarak değil, çalışarak, üreterek, yaşatarak koruyacağız. İsmet İnönü'nün mirasını taşıyan bu meydan, Ceyhan'ın her bir ferdine ait olacak.Hepimizin ortak geleceğini birlikte şekillendirdiğimiz bir alan olacak. Bu meydan, Ceyhan'ın kalbi olacak. Bu meydan, birlik olacak, kardeşlik olacak, umut olacak. Bugün burada attığımız bu adım, Cumhuriyet değerlerine olan bağlılığımızın da bir göstergesidir. Bizler, Atatürk'ün izinden yürüyen bir evlat olarak bu meydanı açmaktan ayrı bir gurur duyuyorum."

"Ceyhan'ın yol sorununu kökten çözdük"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Ceyhan Belediyesi ile birlikte bir projeye daha birlikte imza attıklarını belirterek, "Belediye başkanı olduğum ilk dönem Ceyhan'ın su sorununu vardı, üstelik kanser üreten borularla halka su veriliyordu. Hem kanser üreten boruları değiştirdik hem de su sorununu çözdük. Bunun yanı sıra Ceyhan'ın yol sorununu kökten çözdük. Kadir Başkanın Ceyhan'da bir üst geçit projesi var, inşallah bu yıl içerisinde temelini atıyoruz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Törende konuşan CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, "Bu gördüğünüz alan daha önce bataklık olan bir alan iken Büyükşehir ve Ceyhan Belediyemiz el birliği ile böylesine güzel bir parka dönüştürdüler. Belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Adana Milletvekili Bilal Bilici, "Kadir Aydar başkanımızı tebrik ediyorum. Çalışmalarını sadece Ceyhan'da, Adana da değil Ankara'dan da duyuyor ve takdir ediyoruz"dedi.

Ceyhanlılarla birlikte olmaktan büyük onur duyduğunu belirten İsmet İnönü'nün torunu Ayşe Gülsün Bilgehan, "Benim için son derece anlamlı bir gün, bizi sizlerle buluşturan Belediye Başkanımız Sayın Kadir Aydar'a sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ceyhan İsmet İnönü Kent Meydanı'nın açılışı yapıldı. Daha sonra sanatçı Ali Altay, Ceyhanlılara birbirinden güzel eserleriyle unutulmaz bir akşam yaşattı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ceyhan'da İsmet İnönü Kent Meydanı Açıldı - Son Dakika

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