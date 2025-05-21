Ceyhan'da Kadın Eski Eşini Vurdu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kadın, tartıştığı eski eşini tabancayla bacağından yaraladı.

Henüz kimliği öğrenilemeyen bir kadın, yaklaşık 4 ay önce boşandığı E.N. ile tartıştı.

Yanındaki kız arkadaşının sakinleştirmeye çalıştığı kadın, daha sonra yanında bulunan tabancayla E.N'ye ateş etti.

Bacağından yaralanan E.N, Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli kadın gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Öte yandan E.N'nin bacağından vurulması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.