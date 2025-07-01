Ceyhan\'da Nehre Düşen Kişi Kurtarıldı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde nehre düşen kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Atatürk Mahallesi Dr. Mahir Alp Boydak Bulvarı'nda yürüyen Feridun Z, dengesini kaybederek Ceyhan Nehri'ne düştü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.
Feridun Z, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Feridun Z'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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