Ceyhan'da Pasajda Yangın Çıktı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yangın çıkan pasajdaki 5 iş yerinde hasar oluştu.
Hükümet Caddesi'ndeki Terliksiz Pasajı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 5 iş yerinde hasar oluştu.
İşletmelerde soğutma çalışması yapıldı.?????
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