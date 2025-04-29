Ceyhan İsmet İnönü Kent Meydanı Açıldı - Son Dakika
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Ceyhan İsmet İnönü Kent Meydanı Açıldı

Adana'da Ceyhan İsmet İnönü Kent Meydanı'nın açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Cumhuriyet değerlerinin korunması gerektiğini vurguladı ve halka hizmete devam edeceklerini belirtti.

29.04.2025 12:16  Güncelleme: 13:57
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Haber: SEYİT ALP BERBER

(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi ve Ceyhan Belediyesi'nin birlikte hayata geçirdiği Ceyhan İsmet İnönü Kent Meydanı'nın açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Laik, demokratik Cumhuriyet sonsuza kadar yaşayacak" dedi.

Ceyhan İsmet İnönü Kent Meydanı'nın açılışına, Milli Şef İsmet İnönü'nün torunu Ayşe Gülsün Bilgehan, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, ilçe belediye başkanları, Adana milletvekilleri, siyasiler ve Ceyhanlılar katıldı.

Açılışta halka hitap eden Karalar, Ceyhan Belediyesi ile birlikte bir projeye daha birlikte imza attıklarını belirtti. Aydar'ın birçok güzel hizmeti daha hayata geçirmeye devam edeceğine inandığını belirten Karalar, hem Ceyhan'da hem de diğer ilçelerdeki çalışmaları ve halka hizmeti desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün torunu Ayşe Gülsün Bilgehan'ın da aralarında bulunmasının sevincini yaşadıklarını kaydeden Başkan Karalar, Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü yönetimlerinin ardından Cumhuriyet değerlerinin yıpratılmaya çalışıldığını ama bunun asla mümkün olmayacağını, laik, demokratik Cumhuriyetin sonsuza kadar yaşayacağını vurguladı.

Ceyhan'a yapılan hizmetlerle ilgili de bilgi veren Karalar, su sorunun çözüldüğünü, asbestli boruların değiştirildiğini, önemli oranda asfalt hizmeti verildiğini, sathi kaplama gerçekleştirildiğini hatırlattı. Ceyhan'a bir üst geçit yapma planlarının da olduğunu bildiren Karalar, halka hizmeti artırarak sürdüreceklerini belirtti.

Ayşe Gülsün Bilgehan da Cumhuriyet'in kalelerinden Ceyhan'da, böyle anlamlı bir günde, Ceyhanlılarla buluşmaktan onur duyduğunu söyledi. Bilgehan, "Burada bulunan herkes en az benim kadar İsmet İnönü'nün, Mustafa Kemal Atatürk'ün torunlarıdır. Hepimiz o iki arkadaşın torunlarıyız. Onlarla gurur duyuyoruz. Bugün onların sayesinde özgür, egemen, bağımsız büyük bir Türkiye'de yaşıyoruz. Onlardan sonra gelen yöneticiler, ancak onların izinden giderek başarılı olabilir" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Ayşe Gülsün Bilgehan'a, 1940'lı yılların sonunda Ceyhan'a gelen İsmet İnönü ile dönemin Ceyhan Belediye Başkanı Mustafa Aydar'ın birlikte yer aldığı fotoğraf hediye edildi.

Son olarak konuşan Aydar da "Bugün burada ilçemize yalnızca bir meydan kazandırmıyor, aynı zamanda bir kimliği, bir tarihi, bir geleceği birlikte inşa ediyor, büyük devlet adamı İsmet İnönü'ye saygı duruşunda bulunuyoruz Başta Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karalar olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Ceyhan İsmet İnönü Kent Meydanı'nın açılışı yapıldı. Daha sonra sanatçı Ali Altay sahne aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ceyhan İsmet İnönü Kent Meydanı Açıldı - Son Dakika

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