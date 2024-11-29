Ceyhun'dan PKK Propaganda Tepkisi - Son Dakika
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Ceyhun'dan PKK Propaganda Tepkisi

Büyükelçi Ceyhun, Viyana'da PKK'nın etkinliği için belediye logosunun kullanılmasına tepki gösterdi.

29.11.2024 01:16
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Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Avusturya'nın başkenti Viyana'da terör örgütü PKK iltisaklı bir grubun propaganda etkinliğinin duyurusunda Viyana Belediyesine ait logonun yer almasına vatandaşların yoğun tepki gösterdiğini belirtti.

Ceyhun, X hesabından yaptığı açıklamada, geçen hafta terör örgütü FETÖ yanlısı bir derneğin Viyana Belediyesinin logosunu izinsiz kullandığını hatırlatarak, "Geçtiğimiz günlerde FETÖ'nün logosunu çaldığı Viyana Belediyesi (Stadt Wien) şimdi de PKK iltisaklı bir grubun propaganda etkinliğinin duyurusunda yer alıyor. Konuya ilişkin vatandaşlarımızdan yoğun tepki alıyoruz." ifadesini kullandı.

Konuyla ilgili olarak harekete geçtiğini belirten Büyükelçi Ceyhun, "Bu durumun da açıklığa kavuşturulması ve Viyana Belediyesinin bir terör propagandası faaliyetine alet olmaması için (Viyana) Belediye Başkanı Michael Ludwig'e tekrar bir mektup yazdım." bilgisini verdi.

Viyana Belediyesinin logosunun etkinliklerin duyurusunda yer alması, belediyenin tanıtımı yapılan faaliyete destek verdiği anlamına geliyor.

Kaynak: AA

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