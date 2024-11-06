Cezayir'de Alıkoyma Suçuna Ömür Boyu Hapis - Son Dakika
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Cezayir'de Alıkoyma Suçuna Ömür Boyu Hapis

Cezayir'de komşusunu 28 yıl alıkoyan kişi ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

06.11.2024 19:46
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Cezayir'de komşusunu 28 yıldır evinde alıkoyma suçlamasıyla yargılanan kişi ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Cezayir'in yerel medyasında, ülkede 1996 yılından bu yana komşularından birini evinde alıkoyan ve mayıs ayında gözaltına alınan kişinin yargı sürecindeki gelişmelere ilişkin haberler yer aldı.

Buna göre, uzun saatler süren duruşmanın ardından başkent Cezayir'in güneyindeki Celfe Yargı Konseyi sanık hakkında ömür boyu hapis cezasına hükmetti.

Baş sanık dışında davada kaçırma olaylarının önlenmesi ve mücadele edilmesi ile insan ticaretinin önlenmesine dair kanunlar kapsamında olaya ilişkin yetkili makamlara bilgi vermeme suçlamasıyla yargılanan 4 sanıktan ikisi, birer yıl hapis cezası alırken ikisinin ise beraatine karar verildi.

Celfe ili Yargı Konseyi mayıs ayındaki açıklamasında, bir kişinin 12 Mayıs'ta başsavcılığa gelerek, yaklaşık 30 yıldır kayıp kardeşinin El-Kadid kentindeki komşusunun evindeki koyun ağılında olduğuna dair şikayette bulunduğunu belirtmişti.

İhbarın ardından geniş çaplı soruşturma başlatılarak kolluk ekiplerinin söz konusu eve gittiği aktarılan açıklamada, yapılan aramada kayıp kişi bulunarak, evin 61 yaşındaki sahibinin gözaltına alındığı aktarılmıştı.

Ülkede sosyal medyada alıkonulan kişinin trajik bir durumda, eski kıyafetlerle ve gür sakallı halde bulunmasına ilişkin fotoğraf ve videolar paylaşılmıştı.

Aktivistlerin aktardığı bilgilere göre, 1996 yılında 16 yaşındayken kaçırılan Ömer bin Ümran isimli şahıs, 13 Mayıs gecesi komşusunun evinde samanla kaplı bir çukurda şok halinde ve konuşamaz durumda bulunmuştu.

Aktivistlere göre Bin Ümran'ın ailesi, onun 1990'larda Cezayir'de faaliyet gösteren silahlı gruplar tarafından kaçırılıp suikasta kurban gittiğine inanıyordu.

Kaynak: AA

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