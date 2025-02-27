Cezayir, Fransa ile İlişkilerini Askıya Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cezayir, Fransa ile İlişkilerini Askıya Aldı

Cezayir, Fransız Senato Başkanı Larcher'in Fas ziyaretinde Sahra bölgesine gitmesi nedeniyle ilişkileri askıya aldı.

27.02.2025 00:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cezayir Millet Meclisi, Fransız Senato Başkanı Gerard Larcher'in Fas ziyaretinde Sahra bölgesine gitmesi sebebiyle Fransa Senatosu ile ilişkilerini askıya aldı.

Cezayir parlamentosunun alt kanadı Ulusal Halk Meclisi'nden yapılan açıklamada, Fransa Senatosu ile ilişkilerin askıya alındığı bildirildi.

Açıklamada, iki kurum arasında 8 Eylül 2015'te imzalanan parlamentolar arası işbirliği protokolünün de askıya alındığı belirtildi.

Kararın, Fransız Senato Başkanı Larcher'in Fas'a düzenlediği ziyarette Sahra bölgesindeki el-Uyun kentine gitmesi sebebiyle alındığı aktarıldı.

Fransız siyasetçi Larcher'ın dün, Fas'a düzenlediği ziyaret kapsamında Sahra bölgesindeki el-Uyun kentine de giderek ülkenin güney bölgelerinde yürütülen kalkınma projeleri ve programlarını yerinde incelediği belirtilmişti.

Batı Sahra ve tarihten gelen sorunlar

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Fransa Senatosu, Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Cezayir, Güncel, Fransa, Sahra, Dünya, Fas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir, Fransa ile İlişkilerini Askıya Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:59 Trump: Ukrayna, NATO’yu unutabilir Trump: Ukrayna, NATO'yu unutabilir
21:43 ABD’de yumurta krizi Fiyatlar 2 katına çıkınca Türkiye’den ithalata başvurdular ABD'de yumurta krizi! Fiyatlar 2 katına çıkınca Türkiye'den ithalata başvurdular
19:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Ayaklarını denk al’’ çıkışına CHP’den zehir zemberek yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Ayaklarını denk al'' çıkışına CHP'den zehir zemberek yanıt
19:15 Satış gerçekleşmeden kabus görmeye başladılar: Türkiye’yi durdurmamız imkansız Satış gerçekleşmeden kabus görmeye başladılar: Türkiye'yi durdurmamız imkansız
19:05 DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak
09:22 Nadide Sultan gözyaşlarına boğuldu: Babamla görüşmüyorum Nadide Sultan gözyaşlarına boğuldu: Babamla görüşmüyorum
09:16 Neler oldu neler İnanılmaz düelloda 8 gol var kazanan yok Neler oldu neler! İnanılmaz düelloda 8 gol var kazanan yok
09:10 Köprüde çırılçıplak intihar girişimi Köprüde çırılçıplak intihar girişimi
08:45 Meteoroloji’den 3 il için kuvvetli kar uyarısı Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli kar uyarısı
08:41 Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle gemilere kapandı Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle gemilere kapandı
08:28 Aybüke Pusat ile Furkan Andıç’tan aşk pozları Aybüke Pusat ile Furkan Andıç'tan aşk pozları
08:25 Fatih Terim’den Arabistan’da bir ilk Fatih Terim'den Arabistan'da bir ilk
08:16 Şili’de ülkenin yüzde 99’unu etkileyen elektrik kesintisi nedeniyle OHAL ilan edildi Şili'de ülkenin yüzde 99'unu etkileyen elektrik kesintisi nedeniyle OHAL ilan edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 00:45:57. #1.13#
SON DAKİKA: Cezayir, Fransa ile İlişkilerini Askıya Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.