Cezayir, Fransa ile İlişkilerini Askıya Aldı

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Cezayir Millet Meclisi, Fransız Senato Başkanı Gerard Larcher'in Fas ziyaretinde Sahra bölgesine gitmesi sebebiyle Fransa Senatosu ile ilişkilerini askıya aldı.

Cezayir parlamentosunun alt kanadı Ulusal Halk Meclisi'nden yapılan açıklamada, Fransa Senatosu ile ilişkilerin askıya alındığı bildirildi.

Açıklamada, iki kurum arasında 8 Eylül 2015'te imzalanan parlamentolar arası işbirliği protokolünün de askıya alındığı belirtildi.

Kararın, Fransız Senato Başkanı Larcher'in Fas'a düzenlediği ziyarette Sahra bölgesindeki el-Uyun kentine gitmesi sebebiyle alındığı aktarıldı.

Fransız siyasetçi Larcher'ın dün, Fas'a düzenlediği ziyaret kapsamında Sahra bölgesindeki el-Uyun kentine de giderek ülkenin güney bölgelerinde yürütülen kalkınma projeleri ve programlarını yerinde incelediği belirtilmişti.

Batı Sahra ve tarihten gelen sorunlar

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.