Cezayir, İtalya ile 420 Milyon Avroluk Buğday ve Baklagiller Üretimi İçin Yatırım Anlaşması İmzaladı - Son Dakika
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Cezayir, İtalya ile 420 Milyon Avroluk Buğday ve Baklagiller Üretimi İçin Yatırım Anlaşması İmzaladı

Cezayir, ülkenin güneybatısında buğday ve baklagiller üretimi için İtalya ile 420 milyon avroluk yatırım anlaşması imzaladı. Anlaşma gereği Cezayir'in güneybatısında yer alan Teymeymun vilayetinde buğday ve baklagiller üretimi için İtalya merkezli bir firmaya 36 bin hektar arazinin tahsis edileceği belirtildi. Proje kapsamında 170 bin ton makarnalık buğday, 11 bin ton nohut ve 6 bin ton mercimek üretiminin hedeflendiği ifade edildi. Bu ortaklıkla Cezayir'in kendi kendine yeterli hale gelmesi hedefleniyor.

07.07.2024 01:27
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Cezayir, ülkenin güneybatısında buğday ve baklagiller üretimi için İtalya ile 420 milyon avroluk yatırım anlaşması imzaladı.

Başkentte Cezayir Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Yusuf Şerfe ile İtalya Tarım Bakanı Francesco Lollobrigida'nın katılımıyla imza töreni düzenlendi.

Bakan Şerfe, törende yaptığı açıklamada, anlaşma gereği Cezayir'in güneybatısında yer alan Teymeymun vilayetinde buğday ve baklagiller üretimi için İtalya merkezli bir firmaya 36 bin hektar arazinin tahsis edileceğini söyledi.

Tarım alanındaki yatırım projesinin 420 milyon avro değerinde olduğuna dikkati çeken Şerfe, ilk mahsulün 2025'te alınması üzere projenin 3 yıl süreceğini belirtti.

Tarım ürünlerinin işlenmesi için sanayi alanında birtakım yatırımların olacağını aktaran Şerfe, proje kapsamında 170 bin ton makarnalık buğday, 11 bin ton nohut ve 6 bin ton mercimek üretiminin hedeflendiğini ifade etti.

Projenin yüzde 51'inin İtalya tarafından, geriye kalanın Cezayir tarafından finanse edileceğini vurgulayan Şerfe, İtalya'yla yapılan bu ortaklıkla makarnalık buğday üretimi başta olmak üzere Cezayir'in kendi kendine yeterli hale gelmesini hedeflediklerini kaydetti.

Bakan Şerfe, Cezayir'in halihazırda makarnalık buğday ihtiyacının yüzde 80'ini yerli ürettiği, geriye kalan yüzde 20'lik kısmını da ithal ettiğini söyledi.

Cezayir, ülkede yıllık 9 ila 12 milyon ton tüketilen buğdayın bir bölümünü Fransa ve Kanada gibi ülkelerden ithal ediyor.

Kaynak: AA

Cezayir, İtalya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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