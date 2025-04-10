Çgd, "2024 Yılı Başarılı Gazeteciler Ödülleri" Sahiplerini Buldu.

HABER: Batuhan DÜKEL/ KAMERA: Cemal Berk AYTEKİN

(ANKARA)- Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin (ÇGD) 2024 yılı Haber Ödülü'ne sabah saatlerinde gözaltına alınan Gazeteci Timur Soykan layık görüldü. ÇGD'nin düzenlediği ödül törenine gözaltında olması nedeniyle katılamayan Soykan kendi el yazısıyla gönderdiği mesajda, "Yargıdaki, devlet içindeki bir çete gazetecilik yapmamızı engellemek istiyor. Ama vazgeçmek yok, pes etmek yok. Hakikati yazmaya, basın özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin (ÇGD), 2024 yılı 'Yılın Başarılı Gazetecileri' ödülleri Ankara'daki Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sahiplerini buldu. ÇGD'nin düzenlediği davete CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, CHP Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir ve Ali Mahir Başarır, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selcan Taşçı, Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları ve birçok milletvekili katıldı.

Açılış konuşmasını yapan ÇGD Genel Başkanı Kıvanç El şunları söyledi:

"Bir konuşma hazırlamıştım. Türkiye'de gazetecilik üzerine ama sabah 06.20'de telefonuma bildirimler yağmaya başladı. Ben de bir gazeteci refleksiyle dedim ki iki ihtimal var. ya dedim Allah vermesin deprem oldu, bir şey oldu, bir felaket oldu ki sürekli bildirim geliyor. ya da dedim bir gazeteci gözaltına alındı. Çünkü üçüncü bir ihtimal yoktu. Ne yazık ki sabah Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı. Geçen yıl Murat Ağırel'e burada yılın haberi ödülünü vermiştik. Bu sene de Timur Soykan'a yılın haberi ödülünü vermiştik. Umuyorum 2025 ödülünü kazanacak arkadaş aynı sonla karşılaşmaz. Biraz öfkeliyiz, biraz sinirliyiz, biraz da doluyuz. Birçok arkadaşınızla törenden önce sohbet ettim. Çağdaş Gazeteciler Derneği olarak da yorgun olduğumuzu gördüm. Çünkü yorgunluğumuzun sebebi yaşananlar ama şunu da gördüm ne kadar yorgunsak mücadele azmimizde o kadar artıyor. Aslında bu yaşananlar bize yönelik saldırılar, mesleğimize yönelik saldırılar, gazeteciliğe yönelik saldırılar bizi her zaman şu anda da gördüğüm gibi bir araya getiriyor. Keşke bu sebeple böyle bir kalabalık olmasaydı ama ne yazık ki gazeteciliğe saldırılar devam ediyor."

ÇGD Dayanışma Ödülü'ne, kendisi hakkında ev hapsi tedbirleri uygulanan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen layık görüldü. Türkmen'in videolu mesajı törenin yapıldığı salonda oynatıldı.

Yerel Haber Ödülü Evrensel'den Özer Akdemir'e layık görülürken Akdemir ödülünü Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu'ndan aldı.

TV Haber Ödülü, NOW TV'den Fırat Irmak ve Mahmut Özgün'e layık görülürken Irmak ve Özgün ödüllerini, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in elinden aldı.

Köşe Yazısı Ödülü verilen Ekonomim'den Alaattin Aktaş, ödülünü DİSK Basın İş Başkanı Turgut Dedeoğlu'ndan aldı.

Ahmet Şık: Herkes bir hiza vermeye çalışıyor medyaya

İzzet Kezer Fotoğraf Ödülü'ne Sertaç Kayar layık görülürken geceye katılamayan Kayar adına ödülü Felat Bozarslan, TİP Milletvekili Ahmet Şık'tan aldı. Ödülü veren Şık, "Bu dönem o kadar karanlık ki yargısıyla, siyasetçisiyle, medyasıyla, trolüyle herkes bir hiza vermeye çalışıyor medyaya. Duruşu olan, ahlaki değerleri olan gazeteci arkadaşlarımıza. Ama bilmiyorlar ki bizim gibi insanların durduğu yerden gazetecilik hizaya gelerek yapılacak bir iş değil. Hizaya gelmenin adı da zaten yapıldığında gazetecilik olmuyor. Hizaya gelmeden gazetecilik yapmaya devam eden hakikate kendinden daha fazla saygı duyan tüm gazeteci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sevda Karaca: Saraylar, saltanatlar çökecek ve bu tarihi gazeteciler yazacak

Röportaj Ödülü, Gazete Duvar'dan Osman Çaklı'ya verilirken, Çaklı ödülünü EMEP Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karaca'dan aldı. Karaca ödülü verirken, "Saraylar yükselirken gölgesinde adaletsizlik büyür, eşitsizlik büyür, hak gasbı büyür. Emeğin bütün değerleri çürür ve o gölgelere her zaman gazeteciler ışık verir. Bugün de öyle olacak. Saraylar, saltanatlar çökecek ve bu tarihi gazeteciler yazacak ve bu tarihi asla unutturmayacaklar. Bu tarihi bütün zorbalıklara rağmen yazmakta ısrar eden, hafızamız olan, mücadele gücümüzü aldığımız bütün onurlu gazetecilerin aynı zamanda gününü kutluyorum ve Metin Göktepe'nin ayak izlerinden devam eden genç arkadaşlarımızla her zaman yan yan olduğumuzu bir kere daha ifade etmek istiyorum" dedi.

Rafet Genç Haber Ödülü, T24'ten Tolga Şardan'a layık görülürken Şardan ödülünü, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selcan Taşçı'dan aldı. Ödülü veren Taşçı, "Bu son gözaltılar, tutuklamalar, hak ihlalleri, furyası yeni bir dalga olarak başlayınca açıkçası bunun duyurusunu da çok fazla yapamadık. Yarın bununla ilgili bir basın açıklaması yapacağım. Farkındayız, elimizden geleni yapacağız. Burada diğer siyasi partilerin temsilcileri de varken şahitliğinizde hepsinin de hem genel kurula indirilmesi hem de çıkarılması noktasında desteklerini talep ediyorum" şeklinde konuştu. Ödül alan Şardan da, "Müsaade ederseniz ödülümü henüz üniversite sıralarında gazetecilik öğrenmek isteyen ki ben alaylı bir gazeteciyim, genç çocuklara gelecek kuşakta gazetecilik yapmayı bu ülkede amaçlayan kardeşlerimize ve mesleğe yeni başlamış meslektaşlarıma adamak istiyorum" dedi.

Mehmet Oflaz: ANKA Haber Ajansı olarak deprem bölgesindeki hak ve adalet arayanların sesi olduk, olmaya da devam edeceğiz

Behzat Miser Haber Ödülü, ANKA Haber Ajansı'ndan Mehmet Oflaz ve 9.Köy'den Ebru Apalak'a layık görülürken, Oflaz ve Apalak ödüllerini, Behzat Miser'in eşi ve çocuklarından aldı. Oflaz ödülünü alırken şunları söyledi:

"6 Şubat 2023 depremlerinde en az 53 bin 737 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı. Depremden sağ kurtulan yurttaşlar, adalet mücadelesini sürdürüyor. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'kaçma şüphesi' gerekçesiyle tutuklanırken, Adıyaman'da 163 kişinin ölümünden sorumlu tutulan AK Partili müteahhit Şükrü İşitmen önce tahliye edildi, ardından hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı ancak kayıplara karıştı. İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden 300'ün üzerinde genç tutuklandı. Osmaniye'de 105 kişinin ölümüne neden olan binanın yapım sürecinde sorumluluğu bulunan MHP'li Belediye Başkanı Kadir Kara, 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 21 yıl hapse mahküm edilip tutuklandı, ancak iki gün sonra serbest bırakıldı. Adalet herkes için eşit ve tarafsız olmalıdır. Bu ödülü adalet arayan tüm yurttaşlarımıza adıyorum. ANKA Haber Ajansı olarak, depremin ilk anından itibaren deprem bölgesindeki hak ve adalet arayanların sesi olduk, olmaya da devam edeceğiz."

Tülay Hatimoğulları: Muhalif gazetecilere dönük yargı sopasıyla gerçekleşen baskıları asla kabul etmiyoruz

Mustafa Ekmekçi Haber Ödülü, NTV'den Melike Şahin ve DW Türkçe Felat Bozarslan'a layık görülürken Şahin ve Bozarslan ödüllerini Mustafa Ekmekçi'nin eşi Aldoğan Ekmekçi'den aldı.

Mahmut Tali Öngören Belgesel Ödülü, BBC Türkçe'den Esra Yalçınalp ve Osman Kaytazoğlu'na layık görüldü. Yalçınalp ve Kaytazoğlu'na ödüllerini veren DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, muhalif gazetecilere yönelik baskı olduğunun altını çizerek "Bugün burada olması gereken ve ödülünü alması gereken sevgili gazeteci arkadaşlarımız Timur Soykan ve yine onunla beraber Murat Ağırel. Şimdi adliye koridorundalar. Sadece onlar değil. Son zamanlarda özellikle muhalif gazetecilere dönük yargı sopasıyla gerçekleşen baskıları asla kabul etmiyoruz. ve bizler sadece siyasetçiler olarak değil haber alma hakkını savunan birer yurttaş olarak da bunu asla kabul etmediğimizi belirtmek istiyorum. ve burada sizlerin huzurunda bu ağır bedeli ödeyen biz yurttaşların haber alma hakkı için, bu kadar ağır bedel ödeyen özgür basın emekçilerine, yılmayan basın emekçilerine bir kez daha bütün Türkiye yurttaşları adına teşekkürlerimizi sunmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Güldal Mumcu: Korkmayın, susmayalım ve yılmayalım

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü, BirGün'den İsmail Arı ve T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş'ına verildi. Arı ve Bölükbaş ödüllerini, merhum Gazeteci Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu'dan aldılar. Mumcu, "Haber alma hakkı son derece kutsaldır. Öldürmekle bile yıldıramayacaklar. Hapise atmakla katiyen yıldıramazlar. Onun için korkmayın, susmayalım ve yılmayalım" dedi.

Timur Soykan: Devlet içinde bir çete gazetecilik yapmamızı engellemek istiyor

Haber Ödülü ise sabah saatlerinde gözaltına alınan ve bu nedenle geceye katılamayan BirGün'den Timur Soykan'a layık görüldü. Ödülü, Soykan adına BirGün Gazetesi Ankara Temsilcisi Nurcan Gökdemir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den aldı. Soykan adına ödülü alan Gökdemir gözaltında olan Soykan'ın el yazısıyla yazmış olduğu mesajı iletti. Gökdemir şu ifadeleri kullandı:

"Biraz heyecanlıyım, üzgünüm, kızgınım. Önce bunu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bu hiç yapmak istemediğim bir görev. Timur'la dün en son konuştuğumuzda ifade vermek için adliyeye gideceğini, ardından da yola çıkıp ödül törenine yetişmeye çalışacağını söyledi. Timur umarım gecikmez duyguları içindeyken Timur'un gelemeyeceği de aklımın bir köşesindeydi. Bu tıpkı gerçekleri yazan, mesleğinin hakkını vermek isteyen tüm gazetecilerin karşı karşıya kaldığı gözaltına alma, tutuklanma, ev hapsine alınma tehdidinin bir gerçek olarak karşımızda durmasıyla ilgili bir şeydi. Nitekim Timur'un ifade vermeye gideceğim dediğini bizim bildiğimiz gibi onun gözaltına alınması talimatını verenler de çok iyi biliyorlardı. Ama buna rağmen Timur'u ve sevgili arkadaşımız Murat Ağırel'i sabah evlerini basarak almayı tercih ettiler. Sadece onlara dönük bir şey değildi. Biz bunun gerçekleri yazmaktan geri durmayan, Güldal Hanım'ın sözlerine atıfla, susmayan, korkmayan, yılmayan gazetecilere de bir mesaj olduğunu sadece biz değil 19 Mart darbesinden sonra meydanları dolduran muktedirlere, itirazlarını dillendiren herkese karşı olduğunu çok iyi biliyorduk. Nitekim bu mesaj geldi ama biz nasıl bugüne kadar korkmadan işimizi yaptıysak bundan sonra da işimizi yapmaya devam edeceğiz. Bu kararlılığı sizin huzurunuzda ifade etmek istiyorum. Timur gözaltında şu an biliyorsunuz. Adliyede tutuklanmak istemiyle sevk edildi. Ondan güzel haber bekliyoruz ama çok da umutlu değilim, onu söylemeliyim. Timur, gözaltında bulunduğu Vatan Emniyeti'nden sizlere iletilmek üzere bir mesajı gönderdi. El yazısıyla gelen bu mesajı sizlere iletme görevi, onuru bana düştü, üzücü bir görev olmakla birlikte."

Gökdemir'in okuduğu Timur Soykan'ın mesajı şöyle:

"Ödül almak için aranızda olmayı çok isterdim. Ancak şu anda gözaltındayım. BDDK Başkan Yardımcısı'nın düğün skandalı haberimi ödüle layık gördünüz. Şimdi ben bu BDDK Başkan Yardımcısına takı takan bir kişinin iftiralarıyla gözaltındayım. Yargıda, devlet içinde bir çete gazetecilik yapmamızı engellemek istiyor. Ama vazgeçmek yok, pes etmek yok. Hakikati yazmaya, basın özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Herkese selam olsun. Çağdaş Gazeteciler Derneği'ne de çok teşekkürler."

Radyo Ödülü'ne, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Feray Uz ve Abdullah Koltuk layık görüldü. Geceye katılmayan Uz ve Koltuk'un, ÇGD'den ödül almasını çalıştıkları kurum olan TRT'nin haber yapmadığı bilgisine ulaşıldı.

Gazeteci Bala Ateş Irmak'ın sunuculuğunu yaptığı ödül töreninin ardından, gece kokteyl ile devam etti.