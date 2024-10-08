Chennai'deki Hava Gösterisinde 5 Ölü

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YENİ DELHİ, 8 Ekim (Xinhua) -- Hindistan'ın güneyindeki Chennai kentinde Hindistan Hava Kuvvetleri'nin düzenlediği gösteri sırasında en az 5 kişi hayatını kaybederken, birçok kişi de hastaneye kaldırıldı. Yetkililerin Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre ölüm ve yaralanmalarda sıcak çarpması ve kalabalığın iyi yönetilememesinin etkili olduğu düşünülüyor.

Hindistan Hava Kuvvetleri'nin 92. kuruluş yıldönümü vesilesiyle Pazar günü kentin Marina Sahili'nde düzenlenen gösteriye 1,5 milyon gibi rekor sayıda kişi katıldı.

Dravida Munnetra Kazhagam Milletvekili Kanimozhi Karunanidhi, Pazartesi günü yaptığı açıklamada sıcak çarpmasının neden olduğu düşünülen 5 can kaybının "son derece acı verici" olduğunu ve "yönetilemeyen toplantılardan" kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Milletvekili, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında, "Chennai'nin Marina Sahili'nde düzenlenen askeri uçuş gösterisini izleyen halkın kalabalık ve yüksek sıcaklıklardan etkilenmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği yönündeki haberler son derece üzüntü ve acı verici. Yönetilemeyen toplantılardan kaçınılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Yeni Delhi merkezli NDTV haber kanalı, maksimum hava sıcaklığının 35 santigrat dereceye ulaştığı bir günde düzenlenen etkinlik sırasında seyircilere içme suyu sağlamaya yönelik yeterli düzenleme yapılmadığını söyledi.

Haberlerde etkinlik nedeniyle otobüs ve trenlerdeki kalabalığın saatler boyunca devam ettiği belirtildi. Etkinliğe gösterilen yoğun ilgi yüzünden sahil çevresinde kilitlenme yaşandığı ve izleyicilerin etkinlik sahasına ulaşmak için uzun mesafeler katetmesi gerektiği ifade edildi.

Haberlerde insanların gösterinin ardından toplu taşıma araçlarına ya da kendi araçlarına ulaşmak için hıncahınç dolu yollarda 3-4 kilometre yürümek zorunda kaldığı da kaydedildi.

Yerel hükümetin tıbbi ve aile refahı bakanı Ma Subramanian, etkinlik için içme suyu tedariki, sağlık ekipleri ve kalabalık kontrolüne yönelik güvenliğin sağlandığını söyledi.