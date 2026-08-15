Chongqing\'a Turist Akını

CHONGQİNG, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi, sosyal medyada #ChinaCool etiketiyle büyük ilgi görürken, kendine özgü yer şekilleri ve kent manzaralarıyla dünyanın dört bir yanından turistler için popüler bir destinasyon haline geldi.

Chongqing Genel Giriş-Çıkış Sınır Denetim İstasyonu'nun verilerine göre, yılın ilk yarısında Chongqing Jiangbei Uluslararası Havalimanı'nda yabancı ziyaretçilerin gerçekleştirdiği giriş ve çıkışların sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 86 artarak 610.000'i aştı.