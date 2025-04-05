CHP 21'inci Olağanüstü Kurultayı Yarın Yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP 21'inci Olağanüstü Kurultayı Yarın Yapılacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in öncülüğünde düzenlenecek olan 21'inci Olağanüstü Kurultay, 'İrade Milletindir' temasıyla yarın Ankara'da gerçekleştirilecek. Kurultayda Genel Başkan ve Parti Meclisi üyeleri seçilecek.

05.04.2025 12:09  Güncelleme: 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı "İrade Milletindir" temasıyla yarın Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak. Özel ile birlikte Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın da Genel Başkan adaylığını açıkladığı Kurultay'da, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimi de yapılacak. Çarşaf liste yöntemiyle yapılacak Parti Meclisi seçimleri için bir anahtar liste çıkaracağı belirtilen Genel Başkan Özel'in "Olağan Kurultay'da delegelerin gösterdiği iradeye saygının gereği" olarak mevcut Parti Meclisi üyelerine büyük oranda anahtar listesinde yer vermesi bekleniyor. Kurultayın Divan Başkanlığına ise Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu önerilecek.

1'inci Kurultayını 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi sayan CHP, yarın Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nı yapacak. Saat 10.00'da başlayacak Kurultay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 21 Mart'ta Saraçhane'de düzenlediği basın toplantısında yaptığı çağrı üzerine düzenleniyor. Özel, CHP'nin Kasım 2023'te yapılan 38'inci Olağan Kurultayı'na yönelik iddialar üzerine başlatılan soruşturmanın ardından partiye kayyum atanması ihtimalini engellemek için bu kararı aldığını açıklamış, yeniden Genel Başkan adayı olduğunu duyurmuştu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da Genel Başkan adaylığını sosyal medya hesabından açıkladı. CHP'nin Tüzüğü'ne göre, genel başkan adayı olabilmek için delegelerin yüzde 5'inin imza vermesi gerekiyor. Bin 323 delegenin oy kullanacağı Kurultayda Genel Başkan adayı olmak için 67 delegenin imzası gerekiyor.

Divan Başkanlığına Bülent Nuri Çavuşoğlu önerilecek

Edinilen bilgilere göre, Divan Başkanlığı için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu önerilecek. Kurultay'da partinin yönetim organları olan PM'nin 60, YDK'nın 15 üyesi için de seçim yapılacak. PM ve YDK üye seçimleri "çarşaf liste" usulüyle yapılacak ancak Genel Başkan Özel, bir anahtar liste çıkaracak. Alınan bilgilere göre Özel'in "Olağan Kurultay'da delegelerin gösterdiği iradeye saygının gereği" olarak mevcut Parti Meclisi üyelerine büyük oranda anahtar listesinde yer vermesi bekleniyor. Kulislerde değişikliğin 8 ila 10 üye ile sınırlı kalabileceği, bazı PM ve MYK üyelerine ise başka görevler önerileceği konuşuluyor.

Özgür Özel'den "birlik ve beraberlik" mesajı...

Özel'in kurultayda yapacağı konuşmada, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla gelişen süreç ve bundan sonrası için "birlik ve beraberlik" mesajı vermesi bekleniyor. Özel'in kurultay delegelerine hitabında, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" vurgusu yapacağı da öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu'ndan delegelere mektup: "Ne yaparlarsa yapsınlar başaracağız"

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da 21'inci Olağanüstü Kurultay öncesinde delegelere mektup gönderdi. İmamoğlu mektubunda kararlılık mesajı vererek, "İlkelerimiz ışığında yolumuza devam edeceğiz. Partimiz, milli görevini tamamlama gereğini her görüşün üstünde tutacak, Cumhuriyetimizin temel ilkeleri doğrultusunda özveriyle, kararlılıkla yürüyecek ve muhakkak başaracaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar başaracağız" ifadelerini kullandı.

Özel'in çağrısıyla Nazım Hikmet Kültür Merkezi önünde saat 16.00'da "Ankara Mitingi" yapılacak. Ayrıca vatandaşlar, kurultayı salon dışına kurulacak dev ekranlardan da takip edebilecek.

Özel'den önceki genel başkanlara kurultay daveti

Özel, Olağünüstü Kurultay için kendisinden önce görev yapan Genel Başkanlar, Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu ile ayrı ayrı telefonla görüşerek kurultaya davet etti.

Kemal Kılıçdaroğlu aday olmayacağını açıkladı

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayda "genel başkanlık için aday olacağı" iddiaları üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "aday olmayacağını" duyurdu. Kılıçdaroğlu, aday olmama nedenini "Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek, dikkatleri mücadele alanından başka alanlara çekmemek içindir. Kurultayımız milletimize, ülkemize ve partimize hayırlı olsun. Biz, gölgemiz olsun ve milletimiz hiçbir tehditten korkmasın diye güneşin altında durmayı görev bilen bir gelenekten geldik. Selam olsun, güneşin altında durabilmeyi göze alanlara" diye açıkladı.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Özgür Özel, Politika, Güncel, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP 21'inci Olağanüstü Kurultayı Yarın Yapılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkan Konak’a ilk müdahaleyi yapan doktor: Ailesini üzmemek için detay vermek istemiyorum ama... Volkan Konak'a ilk müdahaleyi yapan doktor: Ailesini üzmemek için detay vermek istemiyorum ama...
Mezarlığa çakarlı araçla geldi Bahçeli’nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı Mezarlığa çakarlı araçla geldi! Bahçeli'nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı
Genç kadın, aldattığı erkek arkadaşı tarafından çöp konteynerine atıldı Genç kadın, aldattığı erkek arkadaşı tarafından çöp konteynerine atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’nin boykot çağrısına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin boykot çağrısına ilk tepki
1 yaşındaki oğlu babasının küllerini yedi, anne şoke oldu 1 yaşındaki oğlu babasının küllerini yedi, anne şoke oldu
UltrAslan’dan Jose Mourinho hakkında olay sözler UltrAslan'dan Jose Mourinho hakkında olay sözler
Bahçeli’nin mesaiye başlaması Erdoğan’a soruldu Cevabı dikkat çekici Bahçeli'nin mesaiye başlaması Erdoğan'a soruldu! Cevabı dikkat çekici
Canlı yayında duyurdu Brezilya Milli Takımı Mourinho’yu istiyor Canlı yayında duyurdu! Brezilya Milli Takımı Mourinho'yu istiyor
75 gündür cezaevinde olan Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı 75 gündür cezaevinde olan Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı
Otomobil, gişelerde bekleyen tırın altına böyle girdi 4 kişinin can verdiği kaza anı kamerada Otomobil, gişelerde bekleyen tırın altına böyle girdi! 4 kişinin can verdiği kaza anı kamerada
650 kişiyi böyle zehirlediler Sahipleri tutuklanan dönerciden skandal görüntüler 650 kişiyi böyle zehirlediler! Sahipleri tutuklanan dönerciden skandal görüntüler

12:04 75 gündür cezaevinde olan Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı 75 gündür cezaevinde olan Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı
11:38 Otomobil, gişelerde bekleyen tırın altına böyle girdi 4 kişinin can verdiği kaza anı kamerada Otomobil, gişelerde bekleyen tırın altına böyle girdi! 4 kişinin can verdiği kaza anı kamerada
11:12 650 kişiyi böyle zehirlediler Sahipleri tutuklanan dönerciden skandal görüntüler 650 kişiyi böyle zehirlediler! Sahipleri tutuklanan dönerciden skandal görüntüler
10:35 Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi: 3’ü kadın 4 can kaybı Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi: 3'ü kadın 4 can kaybı
09:17 Murat Ongun’a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu’na attı Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı
15:30 Osimhen, dünyaca ünlü yıldıza Galatasaray forması giydirdi Osimhen, dünyaca ünlü yıldıza Galatasaray forması giydirdi
15:25 İstanbul’da dehşete düşüren görüntü 26. kattan atlayarak yaşamına son verdi İstanbul'da dehşete düşüren görüntü! 26. kattan atlayarak yaşamına son verdi
15:16 Canlı yayında duyurdu Brezilya Milli Takımı Mourinho’yu istiyor Canlı yayında duyurdu! Brezilya Milli Takımı Mourinho'yu istiyor
15:09 Bahçeli’nin mesaiye başlaması Erdoğan’a soruldu Cevabı dikkat çekici Bahçeli'nin mesaiye başlaması Erdoğan'a soruldu! Cevabı dikkat çekici
15:08 UltrAslan’dan Jose Mourinho hakkında olay sözler UltrAslan'dan Jose Mourinho hakkında olay sözler
15:03 1 yaşındaki oğlu babasının küllerini yedi, anne şoke oldu 1 yaşındaki oğlu babasının küllerini yedi, anne şoke oldu
15:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’nin boykot çağrısına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin boykot çağrısına ilk tepki
15:01 Genç kadın, aldattığı erkek arkadaşı tarafından çöp konteynerine atıldı Genç kadın, aldattığı erkek arkadaşı tarafından çöp konteynerine atıldı
15:01 Mezarlığa çakarlı araçla geldi Bahçeli’nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı Mezarlığa çakarlı araçla geldi! Bahçeli'nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı
14:57 Volkan Konak’a ilk müdahaleyi yapan doktor: Ailesini üzmemek için detay vermek istemiyorum ama... Volkan Konak'a ilk müdahaleyi yapan doktor: Ailesini üzmemek için detay vermek istemiyorum ama...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2025 13:34:10. #7.12#
SON DAKİKA: CHP 21'inci Olağanüstü Kurultayı Yarın Yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement