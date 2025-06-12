CHP: Askeri Sağlık Sistemi Yeniden Kurulmalı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Rusya- Ukrayna Savaşı, askeri sağlık sisteminin kriz ve savaşlarda hayati önemde olduğunu gösterdi. Türkiye, aynı hataları tekrarlamamak için askeri sağlık sistemini tüm bileşenleriyle ivedilikle yeniden kurmalıdır" değerlendirmesini yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, her şeyin üzerinde bir değer olan ihsan hayatını korumanın, etkin bir sağlık sisteminin varlığına bağlı olduğunu belirtti.

Bölgedeki savaş ve çatışmaların, her alanda olduğu gibi askeri sağlık sistemlerindeki eksiklikleri de ortaya koyduğunu ifade eden Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"Rusya'nın Ukrayna Savaşı'ndaki hataları, Türkiye için kritik bir uyarı niteliğinde. Her iki ülke de geçmişte askeri sağlık sistemlerini zayıflatan reformlar yaptı. Rusya 2008'de, Türkiye ise 2016'da 669 sayılı KHK ile. Rusya'nın 2008 reformları, asker hastanelerini kapatarak ve tıbbi personeli azaltarak sağlık sistemini küçülttü. Ukrayna Savaşı'nda bu kararlar ciddi sonuçlar doğurdu. Tıbbi malzeme eksikliği ve lojistik zincirdeki aksaklıklar, sahra hastanelerini işlevsiz hale getirdi. Örneğin, 2022 Mariupol kuşatmasında yetersiz tıbbi tahliye, birçok Rus askerinin kaybına yol açtı. Uzman doktor ve sağlık personeli eksikliği, acil müdahale kapasitesini düşürdü ve harekat sahasında kayıpları artırdı. Bu zafiyetler, Rus ordusunun savaş gücünü ve moralini ciddi şekilde etkiledi."

"Oyalamaya ve zaman kaybına tahammül yok"

Türkiye'de de 669 sayılı KHK ile GATA ve asker hastanelerinin kapatıldığını, uzman personelin sistem dışına çıkarıldığını aktaran Bağcıoğlu, "Terörle mücadele ve 1999 Marmara Depremi'nde kritik rol oynayan bu sistemin kurumsal kültürü, harp cerrahisi başta, bir çok alandaki uzmanlığı ve etkin işleyişi kaybedildi. Rusya-Ukrayna Savaşı, askeri sağlık sisteminin kriz ve savaşlarda hayati önemde olduğunu gösterdi. Türkiye, aynı hataları tekrarlamamak için askeri sağlık sistemini tüm bileşenleriyle ivedilikle yeniden kurmalıdır. Oyalamaya ve zaman kaybına tahammül yok!" ifadelerini kullandı.