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CHP, belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor - Son Dakika
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CHP, belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP tarafından yönetilen toplam belediyelerin yüzde 61'i bugün itibarıyla açıklanmış durumdadır. Cuma günü yapılacak olan Parti Meclisi toplantısında da açıklanmayan belediyeler ve belediye başkan adayları kamuoyuna duyurulacak.

25.01.2024 - 01:49,
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP tarafından yönetilen toplam belediyelerin yüzde 61'i bugün itibarıyla açıklanmış durumdadır. Cuma günü yapacağımız Parti Meclisi toplantısında da açıklanmayan belediyelerimiz ve belediye başkan adaylarımızla büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde önemli sayıdaki belediye başkan adayımızı kamuoyunun bilgisine sunmuş olacağız dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Zeybek, bugüne kadar toplam 622 belediye başkan adayını kamuoyuna duyurduklarını belirterek, Bugüne kadar 13 büyükşehir belediye başkanımızı kamuoyuna açıkladık. 13 büyükşehir belediye başkanımızdan 3 tanesi kadın, 10 tanesi de erkek. CHP'nin iktidarda olduğu 11 büyükşehir belediye başkan adayımızdan daha önce 1 kadın büyükşehir belediye başkanımız vardı. Bugün itibarıyla bu sayı 3'e çıkmıştır. Açıklamış olduğumuz büyükşehir belediye başkanlarımızın yüzde 24'ü kadın adayımızdır dedi.

'35 BELEDİYE BAŞKAN ADAYIMIZIN YAŞI 35'İN ALTINDA'

Bu dönem içinde 27 il, 438 ilçe ve 144 beldenin belediye başkan adayını açıkladıklarını hatırlatan Zeybek, Adaylarımız içinde 35 belediye başkan adayımızın yaşı 35'in altındadır. Açıklamış olduğumuz 622 belediye başkan adayımızdan toplam CHP tarafından yönetilen 155 belediyeyle ilgili kararımız oldu. Bunlar içinde 41 belediye başkanımız değişti, 96 belediyeyle ilgili de önümüzdeki günlerde açıklamada bulunacağız. CHP tarafından yönetilen toplam belediyelerin yüzde 61'i bugün itibarıyla açıklanmış durumdadır. Cuma günü yapacağımız Parti Meclisi toplantısında da açıklanmayan belediyelerimiz ve belediye başkan adaylarımızla büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde önemli sayıdaki belediye başkan adayımızı kamuoyunun bilgisine sunmuş olacağız. Şu ana kadar açıklamış olduğumuz belediye başkanlarımızın yönetmiş olduğu şehirler Türkiye toplam nüfusunun yüzde 60'ını oluşturuyor diye konuştu. (DHA)

CHP, belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor
Kaynak: DHA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Gökan Zeybek, Politika, Güncel, Son Dakika

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