CHP Datça İlçe Başkanı Öz, İlçedeki İşletmelerin Yetkisinin Belediye'den Alınmasına Tepki Gösterdi...

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(MUĞLA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Datça- Knidos'taki yerel halkın çalıştırdığı günübirlik alandaki işletmeyi, Datça Belediyesi'nden almasına, CHP İlçe Başkanı Sezai Öz, halkla bir araya gelerek tepki gösterdi. Öz, "Knidos Ören Yeri, gelirleri ile belediyemize nefes aldıran önemli bir alandır. Bu girişim, sadece Datça halkının tarihine değil, aynı zamanda geleceğine vurulan bir darbedir. Burası hakkında alınacak kararlar önce Datçalılara sorulmalı" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Datça-Knidos'ta yerel halkın çalıştırdığı ören yerinde günübirlik alandaki işletmeyi Datça Belediyesi'nin elinden almasına tepkiler sürüyor. CHP Datça İlçe Başkanı ve beraberindeki heyet, Ören yerinde yerel halkla bir araya geldi ve köylülerle bir süre sohbet etti. Ziyarette, Knidos için neler yapılması gerektiği konusunda bilgi alış verişinde bulunuldu.

Köylüler, eski muhtarlar, işletme çalışanları, Sezai Öz ile birlikte gelen heyete ve basın mensuplarına, ören yerinin yıllardır yerel halk tarafından kurulduğunu, işletildiğini, gelenlere hizmet verildiğini, köylünün buradan ekmek kazandığını anlattı. Vatandaşlar, bakanlığın kendilerine haber verilmeden bir karar ile hizmet ettikleri mekanlardan çıkarıldıklarını söyledi.

CHP Datça İlçe Başkanı Sezai Öz ise Knidos Ören Yeri'nin hem Datça ve Datçalılar için, hem belediye için hem Yazıköylüler için önemini bildiklerini ve bu yapılanın aslında Datça Belediyesi'ni ve tüm Datçalıları cezalandırmak olduğunu, bunu kabul edemeyeceklerini söyledi. Öz, Belediye, sivil toplum kuruluşları, halkın ileri gelenleri ve tüm halkla birlikte omuz omuza vererek mücadele edeceklerini belirtti.

Öz, olaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Knidos Ören Yeri, Datça'nın kalbinde yer alan ve tarih boyunca ticari, sosyal ve kültürel bir merkez olarak öne çıkan özel bir noktadır. Bu büyük miras, sadece bir ören yeri değil, aynı zamanda atalarımızdan miras, Datça halkının ortak belleğidir. Son dönemde, özellikle belediyelerimize yönelik artan ekonomik baskıların bir benzeri ile karşı karşıyayız.

"Datça'yı korumak ve kollamak için özeni tüm kurumlar göstermelidir"

Datça özel bir yerdir. Bu sadece romantik bir kelime değildir. İlçe sınırlarının tümü yasalarla Özel Çevre Koruma Alanı'dır. Datça'yı korumak ve kollamak için özeni tüm kurumlar göstermelidir. Artık ülkemizdeki yeni siyasi süreçlerle yürütme için üç seçim yapıyoruz: Cumhurbaşkanlığı, belediye başkanları ve muhtarlar. Bugünkü iktidar sahiplerine özellikle CHP'li belediyelerin de devlet kurumu olduğunu tekrar hatırlama vakti gelmiş ve geçmiştir.

"Bu girişim, sadece Datça halkının tarihine değil, aynı zamanda geleceğine vurulan bir darbedir"

Efes Antik Kenti gibi örneklerde de gördüğümüz bu yöntemler halkımızın vicdanında derin yaralar açmıştır. Knidos Ören Yeri, gelirleri ile belediyemize nefes aldıran önemli bir alandır. Bu girişim, sadece Datça halkının tarihine değil, aynı zamanda geleceğine vurulan bir darbedir. Binlerce yıl önce Knidos ülkemizin bugün yaşadığı ekonomik sıkıntılarla boğuşuyordu. Tüm dünyada tanınan ve heykel sanatında önemli bir yere sahip Afrodit heykeli herkesin odak noktasıydı. O dönem bugün İzmit'te bulunan Nicomedia imparatoru bu heykeli istiyor. Bunun sonucunda Knidos'un ekonomik sorunlarını gidereceğini söylüyor. Knidos'ta yetkili kurullar toplanıyor referandum yapılıyor ve heykeli satmamaya karar veriyorlar. Binlerce yıl önce demokrasinin temellerinin atıldığı yerdir Knidos. Yerinde yönetimin en önemli örnekleri sergilenmiştir.

"Burası hakkında alınacak kararlar önce Datça'lılara sorulmalı"

Knidos Yazıköy'dür, Belen Köy'dür, Cumalı Köy'dür, Betçe'dir, Datça'dır. Antik dönem tarihçileri bu yarımadayı Knidos yurdu olarak tanımlar. Burası hakkında alınacak kararlar önce Datça'lılara sorulmalı. Ülkemizin yaşadığı ekonomik sorunların ortasında devletimizin buraya yapacağı projeye kaynağı varsa burası Datçalıların önceliği değildir. Bir boya bile sürmemize izin verilmeyen, kapısı penceresi dökülen Çeşme Köy meydanındaki simgesel ve Datça hafızasının önemli değerlerinden okulun tadilatını yapıp işler hale getirilmesi daha öncelikli ihtiyaçtır.

"Datça, Akdeniz'in mavisi ve Anadolu'nun tarihini buluşturan bir bağdır"

Knidos'u bilen Turizm Bakanı'mızın ve bir Datça'lı olan AKP Muğla İl Başkanı'nın da bu konuya sahip çıkmasını bekliyoruz. Datça, sadece bir şehir değil, Akdeniz'in mavisi ve Anadolu'nun tarihini buluşturan bir bağdır. Bu bağın koparılmasına elbette izin vermeyeceğiz. Biz buraya halkımızın önerilerini, desteğini almaya geldik. Yerinden yönetimin gereği neyse yapacağımızı, belediyemizle, sivil toplum kuruluşları ve tüm Datçalılarla birlikte bu yanlış karara karşı hukuki mücadelemizi başlattığımızı söylemeye geldik. Bu vesile ile yeni yılın tüm halkımıza mutluluk ve sağlık getirmesini diliyorum. Knidos Datça'dır."

"Gelir kaynaklarına el koymak da bir çeşit kayyumdur"

CHP Muğla milletvekili Gizem Özcan da Meclis'te konuya ilişkin bir soru önergesi sunarak, "Kayyumcu zihniyetin Datça'da da iş başında" olduğunu belirtti.

Datça Belediyesi'nin gelir kaynaklarından bir tanesini kesmeyi amaçlayan bu kararın, kamu yararına aykırı olduğunu ve iptal edilmesi gerektiğini söyleyen Özcan, "Sadece belediyelerin yönetimine değil, gelir kaynaklarına el koymak da bir çeşit kayyumdur, kayyumcu zihniyetin ürünüdür" dedi.

Özcan'ın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a yanıtlaması istemiyle ilettiği soru önergesinde, şu konular yer aldı:

Knidos Ören Yeri'nde yer alan restoranın, daha önceki projelerde yer aldığı ve korunduğu halde, bu seferki projede yer alamamasının sebebi nedir?

Datça Belediyesi'nin itirazını reddeden kararın gerekçesinde bu yapının projede yer almaması "1. Derece arkeolojik sitte kalması" ve "bilimsel kazılar dışında aynen korunacak alan" içinde kalması şeklinde gerekçelendirilmiştir. Bu gerekçeler, söz konusu yapının yıkılacağı anlamına mı gelmektedir?

Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun, Datça Belediyesi'nin gelir kaynaklarından birini kesmeyi amaçlayan kararı açıkça kamu yararına aykırı değil midir? Kamu yararına aykırı bir kararın uygulanmasında diretilmesinin nedeni nedir?