CHP'de Engelli Kotası İlk Kez Uygulandı - Son Dakika
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CHP'de Engelli Kotası İlk Kez Uygulandı

CHP'nin kurultayında engelli kotası ile Baran Seyhan PM'ye girdi, bu uygulama ilk kez gerçekleşti.

09.04.2025 14:12
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Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - CHP'nin 6 Nisan günü yapılan 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda yapılan PM seçimlerinde son tüzük değişikliğiyle yürürlüğe giren engelli kotası ilk kez uygulandı. Baran Seyhan, engelli kotasının uygulanmasıyla Berker Esen'in yerine PM'ye girdi.

CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı 6 Nisan Pazar günü Ankara'da yapıldı. CHP Genel Başkan Özgür Özel, tek aday olarak girdiği kurultayda geçerli oyların tamamını alarak yeniden genel başkanlığa seçilirken Özel'in anahtar listesi delegeden eksiksiz onay aldı.

PM üyeliğine, Bilim Kültür Sanat Platformu listesinden aday olan ve delegeden 698 oy alan Baran Seyhan, engelli kotasından PM'ye girdi. Seyhan'ın PM'ye girmesiyle son tüzük değişikliğiyle yürürlüğe giren engelli kotası ilk kez uygulanmış oldu.

Açıklanan PM'de Bilim Kültür Sanat Platformu listesinin dokuzuncu sırasında yer alan Seyhan sonuçlara itiraz ederek, engelli kotasının uygulanmasını talep etti. İtirazının değerlendirilmesinin ardından engelli kotası uygulanarak Seyhan'ın Berker Esen'in yerine PM'nin asil üyeleri içerisinde yer almasına karar verildi. İtirazı değerlendiren Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, kararında şunları kaydetti:

"Dosya muhteviyatının incelenmesi neticesinde, 6 Nisan 2025 Pazar günü gerçekleştirilen CHP 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda Divan Başkanlığınca Başkanlığımıza sunulan Bilim Kültür Sanat Platformuna genel başkanca aday gösterilen Baran Seyhan seçim sonucunda 698 oy almıştır. Parti tüzüğünde PM'nin (sekiz) asıl üyesinin Bilim Kültür Sanat Platformu üyeleri içinden Genel Başkanın önereceği (12) kişi arasından kurultayca seçileceği, ayrıca adaylık başvurusu olması halinde en az bir engelli üyenin PM'de yer alacağının parti tüzüğünde belirtilmesi nedeniyle Bilim Kültür Sanat Platformunda aday olan ve 731 oy alan Berker Esen'in yerine, dilekçe ekinde sunduğu sağlık raporunda yüzde 70 engeli bulunduğu görülen Muteriz Baran Seyhan'ın mazbataya eklenmesine karar vermek gerekmiştir."

Alınan karar sonucunda, 731 oyla listeye sekizinci sıradan giren Berker Esen'in PM üyeliği düşürülerek yerine engelli kotasından 698 oy alan Baran Seyhan PM'ye girdi.

Kaynak: ANKA

Özgür Özel, Politika, Eğitim, Güncel, Seyhan, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'de Engelli Kotası İlk Kez Uygulandı - Son Dakika

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