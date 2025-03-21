CHP'de Olağanüstü Kurultay İlanı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin "6 Nisan'da Olağanüstü Kurultayımızı topluyoruz. Örgütümüze hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, CHP Parti Tüzüğü'nün kendisine verdiği yetkiye dayanarak partisini 6 Nisan'da olağanüstü kurultaya götürme kararı aldı. Bu karara, CHP'nin üst kademelerinden destek açıklamaları gelmeye devam ediyor.

CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin X hesabından kurultaya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

" Cumhuriyet Halk Partisi; dedelerimizin ve ninelerimizin malını, canını ve namusunu düşman çizmeleri altında çiğnetmeyen yüce insanların kurduğu bir partidir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün iki eserinden birisidir. Değil kayyım atanması, kayyımla tehdit bile edilemeyecek partidir. Bu yüzden 6 Nisan'da Olağanüstü Kurultayımızı topluyoruz. Örgütümüze hayırlı uğurlu olsun"