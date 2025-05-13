CHP'de Soruşturmaya Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, partilerinin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Genel Başkan Özgür Özel ve sekiz milletvekili hakkında hazırlanan dosyaların Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderilmesine tepki gösterdi. Çiftci, soruşturmanın "içi tamamen boş ve delilsiz" olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Çiftci, şu ifadeleri kullandı:

"38'inci Olağan Kurultayımıza ilişkin yürütülen ve içi tamamen boş ve delilsiz olan soruşturma kapsamında Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve 8 milletvekilimiz hakkında hazırlanan dosyaların Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderildiği basına yansımıştır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak; soruşturma başlangıcından itibaren sürecin tamamını titizlikle yürütmekte ve takip etmekteyiz.

Dosya kapsamında savcılık, çeşitli makamlara onlarca yazı göndermiş, bilgi ve belge talep etmiş, olmayan delilleri toplamaya çalışmış ancak dosyaya konu olabilecek herhangi bir delil bulamamıştır. Bu andan itibaren artık yapılması gereken ise tefrik (ayırma) kararı vermesi değil, takipsizlik kararı vermesidir.

Partimiz; kurultay ve kayyım tartışmalarını 6 Nisan'daki olağanüstü kurultayında bertaraf etmiş, iktidar yolunda bir ve beraber olduğunu dosta düşmana göstermiştir. Var olan bu gerçekliği görmezden gelen her bir girişim hukuken mesnetsiz, siyaseten de meşruiyetten yoksun olmaya mahkumdur.

Ülkemizin içinde bulunduğu her önemli gündemin akabinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelen algı operasyonlarını kamuoyunun takdirine bırakıyor; tüm hukuksuzluklara karşın, Türkiye'nin umudu olmaya ve yurttaşlarımız için gerçek anlamda demokrasiyi tesis etmeye yönelik kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz."