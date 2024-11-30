CHP\'den Ahmet Özer\'e Destek Protestosu

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CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, " Ahmet Özer'in tutukluluğunun altında en ufak bir hukuki gerekçe yok." dedi.

Emir ile bazı CHP milletvekillerinin de aralarında bulunduğu kalabalık grup, Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasını protesto etmek amacıyla Esenyurt Meydanı'nda toplandı.

Burada konuşan Emir, Özer'in tutuklanmasına karşı geri adım atmayacaklarını söyledi.

Her gün Esenyurt Meydanı'nda olacaklarını belirten Emir, "Esenyurt Meydanı'ndan tüm Türkiye'ye sesleneceğiz. Biz bu darbeyi kabul etmiyoruz, asla kabul etmeyeceğiz. Ahmet Özer'in tutukluluğunun altında en ufak bir hukuki gerekçe yok." dedi.

Emir, CHP'li belediye başkanlarının kimseye veremeyecekleri bir hesabı olmadığını ifade ederek "Biz halk iradesine sahip çıkmak için buradayız. Esenyurt'ta herkesin yan yana gelip Ahmet Özer'i desteklemiş olmasını bir türlü içlerine sindiremiyorlar." diye konuştu.

Gruptakiler, açıklamanın ardından dağıldı.