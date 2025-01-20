CHP\'den AKP\'ye Tepki

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a soruşturma başlatılmasına tepki göstererek; "AKP ve Saray faşizmi CHP'ye topyekün bir savaş açmıştır. Gençlik Kolları Genel Başkanımızın gözaltına alınmasını kınıyoruz. Yol arkadaşımız Cem Aydın'ın yanındayız. Örgütümüzü yargı eliyle yıldırmaya, sindirmeye çalışanlar bilsin ki tek bir neferimiz dahi bu kirli operasyonlarınıza boyun eğmeyecek" dedi.

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, resmi X hesabından Cem Aydın'a soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi.

Karabat şunları kaydetti:

"AKP ve Saray faşizmi CHP'ye topyekün bir savaş açmıştır. Gençlik Kolları Genel Başkanımızın gözaltına alınmasını kınıyoruz. Yol arkadaşımız Cem Aydın'ın yanındayız. Örgütümüzü yargı eliyle yıldırmaya, sindirmeye çalışanlar bilsin ki tek bir neferimiz dahi bu kirli operasyonlarınıza boyun eğmeyecek."