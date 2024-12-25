CHP'den Asgari Ücrete Sert Tepki

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CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, açıklanan asgari ücretin kabul edilemez nitelikte olduğunu savundu.

Suiçmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP olarak "2025 yılı bütçesinin halkın bütçesi olmadığını, tam tersine vergi ve gelir adaletsizliğini artıracak bir bütçe olduğunu" defalarca dile getirdiklerini söyledi.

Asgari ücretin en az 30 bin lira olması gerektiğini başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmak üzere tüm parti örgütleriyle ifade ettiklerini belirten Suiçmez, "Baskın ve işçi temsilcilerinin katılmayı reddettikleri bir toplantı sonucunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından açıklanan asgari ücret kabul edilemez niteliktedir." dedi.

Belirlenen 22 bin 104 lira asgari ücretin hiçbir veriyle açıklanamayacağını öne süren Suiçmez, asgari ücret artış oranının, yeniden değerleme oranının ve işverene asgari ücret desteği artış oranının altında belirlenmesinin "iktidarın takip ettiği yanlış ekonomi politikalarının sonucu" olduğunu ifade etti.

Suiçmez, asgari ücretin, daha vatandaşın cebine girmeden açlık sınırının altında kaldığını iddia ederek, şöyle konuştu:

"Biz '30'un altında yokuz' derken sadece bir maaş artışından bahsetmiyoruz. Hakkaniyetli ve vatandaşlarımız için insan onuruna yakışır bir yaşamı talep ediyoruz, '22 bin 104 liralık sefalet ücretine yokuz' diyoruz. Sayın Işıkhan, ücreti açıklamadan önce Hz. Muhammed'in sözlerine yer verdi ve dedi ki; 'Peygamber Efendimizin, işçinin alın teri kurumadan hakkını verin öğüdü, medeniyetimizin de özünü yansıtan güçlü bir erdem ve adalet çağrısıdır.' Sonra da bu sefalet ücretini açıkladı. Peygamber Efendimizin çizdiği yolda bir asgari ücret açıklanmasını bekliyorken tam tersi bir sefalet ücretiyle karşılaşmış olduk. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in dediği gibi; şimdi işçi sınıfını, üretimden gelen gücünü kullanmaya davet ediyoruz. Biz onlarla birlikteyiz yan yana omuz omuzayız. Hak ettikleri ücreti, yani insan onuruna yakışır bir yaşam sürecek ücretleri alana kadar haklı mücadelemizi birlikte sürdüreceğiz."