CHP'den Basın Özgürlüğü İçin Kanun Teklifi

(ANKARA) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Kanunu'nda değişiklik yapılarak kanal lisans iptali yaptırımının kaldırılması için kanun teklifi verdi. Akay, "Basın özgürlüğüne yapılan açık müdahaleler, kısıtlamalar yurttaşların haber alma hakkı ile doğrudan bağlantılıdır. Televizyon kanallarının lisans iptalinin RTÜK'ün iki dudağı arasında olması Anayasa'da belirtilen özgürlükleri askıda bırakmaktır. RTÜK bu durumu Sözcü TV, Halk TV ve TELE 1 gibi bağımsız ve tarafsız yayın yapan muhalif kanallara sopa olarak kullanmaktadır. Basın özgürlüğünü bu garabetten kurtarmak için kanunda ilgili değişikliğin yapılması elzemdir" dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, kanal lisans iptali yaptırımının kaldırılması için kanun teklifi verdi. Akay, "Basın özgürlüğüne yapılan açık müdahaleler, kısıtlamalar yurttaşların haber alma hakkı ile doğrudan bağlantılıdır. Yapılan her orantısız müdahale Anayasa'nın ihlali anlamına gelmektedir" dedi.

Kanun teklifinin gerekçesinde, şu ifadeler yer aldı:

"Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün hazırladığı 2024 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde Türkiye, 180 ülke içerisinde 158'inci sırada yer alarak, durumun 'çok vahim' olduğu ülkeler kategorisinde yer almaya devam etmektedir. Basın özgürlüğüne yapılan açık müdahaleler, kısıtlamalar yurttaşların haber alma hakkı ile doğrudan bağlantılıdır. Yapılan her orantısız müdahale Anayasa'nın ihlali anlamına gelmektedir. Anayasamızda yer alan haber alma hakkının kısıtlamalar olmaksızın sağlanması ve yine temel bir hak olan bilgi edinme hakkının şeffaf, demokratik ve eşitlik esaslarıyla yerine getirilmesi gerekmektedir. 6112 Sayılı Kanunda yer alan kimi idari yaptırımlar orantısız ve ölçüsüzdür. Bu yaptırımlar haber alma hakkının gasp edilmesine neden olduğu gibi basın özgürlüğünü de ihlal edilmektedir. Kanunda hüküm altına alman lisans iptali yaptırımı bu anlamda mevcut ihlalle orantılı değildir. Yaptırım ve hedeflenen kamu yararı ile ifade ve basın özgürlüğü arasında bulunması gereken makul denge bozulmaktadır. Bu sebeple oluşan mağduriyetlerinin giderilmesi amaçlanmaktadır."

Kanun teklifine ilişkin açıklama yapan Akay, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Basın özgürlüğüne yapılan açık müdahaleler, vatandaşlarımızın haber alma hakkıyla doğrudan bağlantılıdır. Yapılan orantısız müdahalelerde haber alma hakkı ile Anayasa'nın 25, 26, 28 ve 30'uncu maddeleri ihlal edilmektedir. 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun yer alan bazı idari yaptırımlar orantısız ve ölçüsüzdür. Kanunda hüküm altına alınan bu yaptırımlar temel hakların kullanımına doğrudan müdahale niteliğindedir. Özellikle lisans iptali yaptırımı asla orantılı bir ceza değildir. Yaptırım ve hedeflenen kamu yararı ile ifade ve basın özgürlüğü arasında bulunması gereken makul denge bozulmaktadır. Bundan dolayı, televizyon kanallarının lisans iptalinin RTÜK'ün iki dudağı arasında olması Anayasa'da belirtilen özgürlükleri askıda bırakmaktır. RTÜK bu durumu Sözcü TV, Halk TV ve TELE 1 gibi bağımsız ve tarafsız yayın yapan muhalif kanallara sopa olarak kullanmaktadır. Basın özgürlüğünü bu garabetten kurtarmak için kanunda ilgili değişikliğin yapılması elzemdir."