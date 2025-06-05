CHP'den Boğulma Olayı için Soru Önergesi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Ankara'dan Mersin'in Silifke ilçesine kampa götürülen öğrencilerden 2'sinin denizde boğularak hayatını kaybettiği olayın sorumlularına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi sundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergede, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e Ankara'dan Mersin'in Silifke ilçesine kampa götürülen çocuklardan 2'sinin denizde boğulması olayıyla ilgili sorular yöneltti.

Kaç öğrencinin hangi program kapsamında kampa götürüldüğünü, programdan kimin sorumlu olduğunu ve soruşturmanın ayrıntıları soran Özçağdaş, şu soruların yanıtlanmasını istedi:

"-Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi'nden gelen öğrenciler, hangi program kapsamında kampa götürülmüştür? Bu programdan kim sorumludur?

-Ankara Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi'nden kaç öğrenci Silifke ilçesindeki Maliye Gençlik Kampı'na gönderilmiştir? Öğrencilere refakat amacıyla kaç öğretmen görevlendirilmiştir? Kafile sorumlusu kimdir?

-.Cankurtaranın ve kamp müdürünün bölgenin tehlikeli olduğunu belirtmesine ve uyarılarına rağmen kafile sorumlusunun çocukların denize girmesine izin verdiği doğru mudur?

-2 çocuğumuzun hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturmada kamp müdürü ve cankurtaranın tutuklandığı bilgisi doğru mudur? Çocukların denize girmesine izin verdiği iddia edilen kafile sorumlusu hakkında bir soruşturma yürütülmekte midir?

-Silifke ilçesindeki Maliye Gençlik Kampı'nda kaç can kurtaran görev yapmaktadır? Görevli cankurtaranların alanlarıyla ilgili eğitimleri ve sertifikaları var mıdır?"