CHP'den Can Atalay Tartışmalarına Tepki - Son Dakika
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CHP'den Can Atalay Tartışmalarına Tepki

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Murat Emir, Anayasa Mahkemesi kararının okunmasını savunarak tartışmalara yanıt verdi.

16.04.2025 20:38
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Haber: Eren CESUR/ Kamera: UĞUR DEMİRCİ

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa Mahkemesi'nin Gezi davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin yok hükmünde olduğuna dair hak ihlali kararının okunmasının ardından başlayan tartışmalara tepki gösterdi. Emir, "Sayın Karaca, bu kararı okutarak Anayasa'ya ve İç Tüzüğe bağlılığının gereğini yapmış ve yetkilerini kullanarak bu kararı okutmuştur. Dolayısıyla da Sayın Karaca'ya siyaseten kendilerinin hoşlanmadığı bir işlemi yaptılar diye 'Artık orada oturamaz' demelerini asla kabul etmiyoruz. Can Atalay'ın yok hükmünde dediğimiz kararı okunduğu sırada Katip Üyemiz oradan kalkmıştı ama orada Divan'ın düştüğü kararı çıkmamıştı. Dolayısıyla böyle bir içtihat oluşmuştu. Yapılan işlem tamamen içtüzüğe uygundur" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda bugün, cezaevinde bulunan Gezi davası hükümlüsü Can Atalay ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nin milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin yok hükmünde olduğuna dair hak ihlali kararı okundu. Genel Kurul'da yaşanan gerginliğin ardından da tartışmalar devam etti. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da Meclis'te bir basın toplantısı düzenleyerek kararın Genel Kurul'da okunmasının yok hükmünde olduğunu ve hukuki bir geçerliliğinin olmadığını söyledi.

Kararın Genel Kurul'da okunmasının ardından yaşananları ANKA Haber Ajansı'na değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, şöyle konuştu:

"Meclis Başkanvekili Sayın Gülizar Karaca, Anayasa ve içtüzüğe uygun davranmıştır. Sayın Meclis Başkanvekilimiz, Meclis Başkanı'nın yetkilerine haizdir ve gündemi belirleme hakkı da vardır. Dolayısıyla da bir Anayasa Mahkemesi kararını okutarak hepimizin yemin ettiği Anayasa'ya bağlılığını ortaya koymuştur, daha önce yapılmış olması gerekeni yapmıştır. Şerafettin Can Atalay, Anayasa Mahkemesi kararlarına göre de milletvekilidir, halkın iradesiyle seçilmiştir ve hukuksuz bir biçimde cezaevinde tutulmaktadır. Halen milletvekilidir, milletvekilliğinin düşürülmüş olması hukuksuz bir işlemdir, yok hükmündedir ve AYM bütün bunları tespit etmiştir.

"Can Atalay'ın yok hükmünde dediğimiz kararı okunduğunda Katip Üye'miz kalkmıştı ama Divan'ın düştüğü kararı çıkmamıştı"

Bunlar yokmuş gibi, hiç olmamış gibi AYM kararlarını görmezden, duymazdan gelenlere karşı Sayın Karaca, bu kararı okutarak Anayasa'ya bağlılığının ve içtüzüğe bağlılığının gereğini yapmıştır ve yetkilerini kullanarak bu kararı okutmuştur. İsabetli bir tutum sergilemiştir ve dolayısıyla da Meclis Başkanvekili Sayın Gülizar Biçer Karaca'ya kendilerinin arzu etmediği, siyaseten kendilerinin hoşlanmadığı bir işlemi yaptılar diye 'Artık orada oturamaz' demelerini asla kabul etmiyoruz. Sayın Karaca görevini yapmıştır, doğru yapmıştır, İç Tüzüğe ve Anayasa'ya uygun davranmıştır. Dolayısıyla görevinin başında olmaya devam edecektir.

"Tutanaktan da çıkaramazlar, böyle bir yol yok"

Başkanlık Divan'ındaki AKP'li üye durup dururken, sadece Divanı düşürmek için kalkarsa elbette ki o Divan'ın düşmesi sonucunu doğurmaz. Daha önce de yine Can Atalay'ın yok hükmünde dediğimiz kararı okunduğu sırada bizim Katip Üyemiz oradan kalkmıştı ama orada Divan'ın düştüğü kararı çıkmamıştı. Dolayısıyla böyle bir içtihat oluşmuştu. Bu tartışma yersiz ve anlamsız bir tartışmadır. Yapılan işlem tamamen İç Tüzüğe uygundur. Tutanaktan da çıkaramazlar, öyle bir yol yok. Bunu yapabilmeleri mümkün değil. Dolayısıyla her zamanki gibi hukuk, Anayasa, İç Tüzük tanımaz bir AKP ile karşı karşıyayız. Halkın gözü önünde kürsüde oldu ve bunun tutanaktan çıkartılması İç Tüzüğe ve uygulamaya göre mümkün değil."

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Kaynak: ANKA

Anayasa Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, Murat Emir, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Can Atalay Tartışmalarına Tepki - Son Dakika

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