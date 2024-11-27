CHP'den Çayırhan İşçilerine Destek - Son Dakika
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CHP'den Çayırhan İşçilerine Destek

CHP\'den Çayırhan İşçilerine Destek

CHP'li Gökhan Günaydın, özelleştirme karşıtı işçilerle dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

27.11.2024 18:21
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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Çayırhan Termik Santrali işçilerinin yanında olduklarını söyledi.

Günaydın, Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve bağlı maden sahaları hakkında özelleştirme kararı alınmasının ardından eyleme başlayan işçileri ziyaret etti.

Nallıhan'a siyaset yapmaya değil, işçinin ve emekçinin hakkını korumaya geldiklerini dile getiren Günaydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu siyasetin üzerindeki bir konudur, şimdi içinizde her siyasi partiye oy veren işçi kardeşimiz vardır. Hiçbirinizi diğerinden ayırt etmeyiz. Bizim tek bir derdimiz var burası hiç kimseye peşkeş çekilmesin ve burası işçinin hakkının korunduğu bir yer olmaya devam etsin. Biz hep beraber aramızdaki siyasi parti ayrımını gözetmeden işçilerimizin tamamının emeğinin yanındayız burayı peşkeş çektirmeyeceğiz. Maden sahasında da gördüm, burada da gördüm 8 gündür soğuk demeden 'ailemizden ayrı kalıyoruz' demeden ekmeğinin peşinde olan arkadaşlarımızsınız, haklı mücadelenizin yanındayız."

"Madencinin sesini duysunlar"

Terminalin önünde eylem yapan işçilerden İlker Asan, maden işçilerinin eyleminin ardından burada bir araya geldiklerini belirterek, özelleştirme kararının iptal edilmesini istediklerini aktardı.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şubesi Sekreteri Selim Arslan, yaklaşık 500 madencinin kararın iptal edilmesi amacıyla yer altına indiğini belirterek, "Varlık satışına hayır. Madencinin sesini duysunlar daha doğrusu asrın felaketinde kendi canını hiçe sayan madenciyi yalnız bırakmasınlar." diye konuştu.

Kaynak: AA

Gökhan Günaydın, Çayırhan, Politika, Ekonomi, 3-sayfa, Enerji, Güncel, ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Çayırhan İşçilerine Destek - Son Dakika

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