CHP'den Çiftçi Destek Tutuşması - Son Dakika
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CHP'den Çiftçi Destek Tutuşması

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Gürer, bütçe teklifinin yetersiz olduğunu ve çiftçilerin mağduriyet yaşadığını belirtti.

30.11.2024 11:26
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(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, "Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülerek kabul edilen ve Genel Kurulda görüşülecek olan 2025 yılı Bütçe teklifinde çiftçilere verilecek destek miktarı 135 milyar lira olarak belirleniyor. Tarım Kanunu'nun 21'inci maddesine göre, milli gelirin yüzde 1'i oranında destek verilmesi gerekiyor. Bu da 615 milyar liraya denk geliyor. İktidar, kanunun öngördüğü desteği vermeyerek çiftçilerin mağduriyetini artırıyor" ifadesini kullandı.

CHP Niğde Milletvekili Gürer yaptığı açıklamada, "Tarımsal girdi fiyat endeksine göre son bir yılda girdi maliyetlerindeki artış yüzde 42,52'ye ulaşmış durumda. Buna karşılık buğday için yüzde 12, arpa için yüzde 3, şeker pancarı için yüzde 28 oranında fiyat artışı yapıldı. Bu oranlar, girdi maliyetlerindeki artışın yarısının bile altında kalıyor" dedi. Çiftçilerin bu yıl para kazanamadığını ifade eden Gürer, ekim döneminde yaşanan zorlukların altını çizdi. Gürer, özellikle tohum ve gübre fiyatlarındaki artışın çiftçiler için ciddi bir sorun haline geldiğini söyleyerek, "Buğday üreticisi, geçen yıl 8 liradan sattığı ürünü bu yıl da aynı fiyata sattı. Ancak buğday tohum fiyatı 21 liraya çıktı. Geçen yılın fiyatıyla aynı ürünü satan çiftçi, bu yıl tohum için iki katı para ödemek zorunda kaldı" diye konuştu. Gübre fiyatlarındaki artışın da dikkat çekici boyutlara ulaştığını belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, şunları kaydetti:

"Üst gübrenin tonu yılbaşında 12 bin 600 lirayken şimdi 15 bin 250 lira"

"DAP gübrenin tonu yılbaşında 18 bin 350 liraydı, şu anda 23 bin 500 lira. Çiftçi, bu gübreyi bayiden almak istediğinde fiyat daha da artıyor. Ne zaman çiftçinin ihtiyacı olan bir gübre olsa, o gübrenin fiyatı artırılıyor. Diğer gübrelerin fiyatı düşük gösterilerek, genel artış daha düşükmüş gibi yansıtılıyor. Örneğin, üre gübrede fiyat artışı da yılbaşına göre büyük bir artış gösterdi. Üst gübrenin tonu yılbaşında 12 bin 600 lirayken şimdi 15 bin 250 lira."

"Mazota yapılan zamlar durmuyor"

Girdi maliyetlerindeki artışın sadece tohum ve gübreyle sınırlı olmadığını söyleyen Gürer, mazot zamlarının ve tarım ekipman giderlerinin de çiftçileri zor durumda bıraktığını belirtti. "Mazota yapılan zamlar durmuyor. Traktör giderleri de çiftçiyi zorluyor. Tarımsal girdilerdeki bu kontrolsüz artış, üretimi giderek daha da zorlaştırıyor" dedi.

"İktidar, kanunun öngördüğü desteği vermeyerek çiftçilerin mağduriyetini artırıyor"

Gürer, hükümetin çiftçilere yönelik desteklerinin de yetersiz kaldığını dile getirerek, "Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülerek kabul edilen ve Genel Kurulda görüşülecek olan 2025 yılı Bütçe teklifinde çiftçilere verilecek destek miktarı 135 milyar lira olarak belirleniyor. Tarım Kanunu'nun 21'inci maddesine göre, milli gelirin yüzde 1'i oranında destek verilmesi gerekiyor. Bu da 615 milyar liraya denk geliyor. İktidar, kanunun öngördüğü desteği vermeyerek çiftçilerin mağduriyetini artırıyor" ifadelerini kullandı.

"Acil ve kalıcı çözümler üretilmezse, tarımsal üretimde ciddi bir azalma yaşanabilir"

Gürer, artan maliyetler ve yetersiz destekler nedeniyle çiftçilerin üretim yapma motivasyonunun düştüğünü belirterek, "Eğer bu sorunlara acil ve kalıcı çözümler üretilmezse, tarımsal üretimde ciddi bir azalma yaşanabilir. Bu da hem çiftçiyi hem de tüketiciyi olumsuz etkiler. Çiftçilerimizin bu zorlu koşullarda ayakta kalabilmesi için girdi maliyetlerini azaltacak ve üretimi teşvik edecek düzenlemeler acilen yapılmalıdır" uyarısında bulundu.

CHP\'den Çiftçi Destek Tutuşması
Kaynak: ANKA

Ömer Fethi Gürer, Milletvekili, Politika, Ekonomi, Güncel, Tarım, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Çiftçi Destek Tutuşması - Son Dakika

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