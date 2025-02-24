CHP'den Dev Teşvik Açıklaması

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "AK Parti özelleştirmeler yoluyla Türkiye'deki elektrik üretiminin yüzde 83'ünü özel elektrik üretim şirketlerine teslim etti. Şimdi de bu santrallara 2025 yılında devasa bir teşvik ödemesi yapma kararı alındığını belgeledik. 2025 yılında, özel elektrik üretim santrallerine ödenecek kapasite mekanizması teşvik tutarı, 17 milyar 500 milyon lira. Bu teşvik tutarı, 791 bin 711 adet asgari ücrete veya 1 milyon 209 bin 482 adet emekli maaşına denk geliyor. Üretilmemiş elektrik için santrallere ödenecek bu teşvik bir servet transferidir" dedi.

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, özelleştirilen elektrik santrallerine ödenecek teşvik tutarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. TEİAŞ 2025 Yılı Kapasite Mekanizması Bütçesi Resmi Belgesi'ni paylaşan Yavuzyılmaz, "AK Parti'nin vatandaşın dikkatinden kaçırmaya çalıştığı gerçekler" notuyla yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"AK Parti özelleştirmeler yoluyla Türkiye'deki elektrik üretiminin yüzde 83'ünü özel elektrik üretim şirketlerine teslim etti. Şimdi de bu santrallara 2025 yılında devasa bir teşvik ödemesi yapma kararı alındığını belgeledik. 2025 yılında, özel elektrik üretim santrallerine ödenecek kapasite mekanizması teşvik tutarı, 17 milyar 500 milyon lira. Bu teşvik tutarı, 791 bin 711 adet asgari ücrete veya 1 milyon 209 bin 482 adet emekli maaşına denk geliyor. Üretilmemiş elektrik için santrallere ödenecek bu teşvik bir servet transferidir."