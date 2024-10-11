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CHP'den Dijital Güvenlik Önergesi

Yüksel Mansur Kılınç, dijital mecralardaki riskler için Meclis'te araştırma önergesi verdi.

11.10.2024 19:00
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(ANKARA)- CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, dijital mecralarda gençler başta olmak üzere toplumu tehdit eden risklerin belirlenerek gerekli önlemlerin alınması için araştırma önergesi verdi. Kılınç, "Dijital ortamda azılı suç örgütleri, masum çocuklarımıza artık bir 'tık' kadar yakındır. Hayatımızın hemen hemen her alanını kapsayan dijital mecraların güvenlikli hale getirilmesi, başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumumuzun güvenliği ve geleceği için büyük önem arz etmektedir" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu CHP Sözcüsü ve Dijital Mecralar Komisyonu üyesi Yüksel Mansur Kılınç, suç örgütlerinin dijital mecralardaki faaliyetlerinin araştırılması, dijital mecralarda, başta gençler olmak üzere ailelerin ve toplumun psikolojik, sosyal, ekonomik güvenliğini tehdit eden risklerin ve bu risklerin ortadan kaldırılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi, dijital okur yazarlığı yaygınlaştıracak uygulamaların belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasını istedi. Kılınç, TBMM Başkanlığı'na sunduğu araştırma önergesinde, şunları kaydetti:

"Ülkemizde son yıllarda organize suç örgütlerinin sosyal ve dijital medyayı aktif ve yaygın olarak kullandıkları görülmektedir.

Emniyet birimlerinin yaptığı operasyonlar, suç örgütleri mensuplarının yargılandığı davalardaki bilgi ve anlatımlarda, suç örgütlerinin, uyuşturucu, gasp, yağma, cinayet gibi ağır suçlara bulaşan özellikle genç yaştaki kişilere sosyal medya, dijital medya ve mobil uygulamalar aracılığıyla bağlantı kurdukları anlaşılmaktadır.

"Sosyal medya içerikleri suç örgütü liderlerini özenilecek kişiler olarak göstermekte"

Suç örgütü mensupları tarafından hazırlanan sosyal medya içerikleri bir yandan suç örgütü liderlerini, mensuplarını özenilecek ve makbul kişiler olarak göstermekte, diğer yandan statüye, paraya, silaha ve bunların sağladığı lüks yaşam biçimine ulaşmanın yollarının bu gruplara mensup olmaktan geçtiği algısı yaratılmaktadır.

Sosyal medyanın manipülasyona açık yapısı suç örgütlerinin kurguladıkları içeriklerin etkisini artırırken suç örgütü mensupları, yayınladıkları içeriklerin etkisini daha da artırabilmek için dini, milli, toplumsal veya kültürel değerleri de kullanmaktadır.

"Uyuşturucu sosyal medya üzerinden evlere servis edilir hale geldi"

İstanbul'da iki genç kadını öldürdükten sonra İstanbul surlarından atlayarak intihar eden kişinin de sürekli bilgisayarda vakit geçirdiği ve şiddeti özendiren dijital içerikleri izlediği, bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarından uyuşturucu temin ettiği ailesinin anlatımı ile ortaya çıkmıştır. Uyuşturucunun sosyal medya üzerinden evlere servis edilir hale geldiği emniyet birimlerinin operasyonları ile de ortaya çıkan bir gerçekliktir.

Dijital teknolojinin hızla gelişmesi, sosyal medya kullanımının artması, internet alanındaki yasal boşluklar ve güvenlik açıklarının oluşması, organize suç örgütlerine kullanabilecekleri ortamı sağlamaktadır. Bunun sonucunda kadın ve uyuşturucu ticareti, kara para aklama, kumar ve yasadışı tüm faaliyetler de dijitalleşmiştir.

Tüm bu gelişmeler, 'yeni nesil mafya', 'yeni nesil suç örgütü' kavramlarının yaygın şekilde kullanılmasına neden olmaktadır.

"Azılı suç örgütleri, masum çocuklarımıza artık bir 'tık' kadar yakın"

Dijital ortamda azılı suç örgütleri, masum çocuklarımıza artık bir 'tık' kadar yakındır. Hayatımızın hemen hemen her alanını kapsayan dijital mecraların güvenlikli hale getirilmesi, başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumumuzun güvenliği ve geleceği için büyük önem arz etmektedir."

Kaynak: ANKA

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