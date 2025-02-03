CHP\'den Eğitimde Güvenlik Vurgusu

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığınca, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasına ilişkin basın açıklaması düzenlendi.

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ali Ekber Cömert, yaptığı açıklamada, Bolu Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybeden 36 öğrencinin bugün okullarında ikinci döneme başlayamadığını söyledi.

Cömert, bu yangınla birlikte okulların ve yurtların güvenliğini bir kez daha düşünmek gerektiğine dikkati çekerek, "Müfettişlik sisteminin tarumar edilmesiyle birlikte de okullarımız yeterince denetlenmiyor." dedi.

Çocuklar için en güvenilir alanlardan birisi olması gereken okulların birçok kaza, yaralanma, şiddet ve ölüme sahne olduğunu dile getiren Cömert, şunları kaydetti:

"CHP olarak tüm çocuklarımızın laik, bilimsel, kamusal, parasız ve eşit eğitim hakkı, hem görevde olan hem de atama bekleyen öğretmenlerimizin hakları için, çocuklarının nitelikli eğitim alabilmesi için, maddi ve manevi olarak yıpranan velilerimiz için çalışmaya ve mücadele etmeye, tüm bu sorunları gündeme getirmeye, bakanlığa görev ve sorumluluklarını hatırlatmaya devam edeceğiz."