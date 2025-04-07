CHP'den Ekonomi Değerlendirmesi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "2025 yılı başında asgari ücrete yüzde 30, memurlar maaşları ve memur emeklilerinin aylıklarına yüzde 11,5, işçi ve bağımsız çalışan emeklilerin aylıklarına da yüzde 15,75 zam yapılmıştı. Ücret, maaş ve aylıklara yapılan zamların büyük kısmı daha yılın ilk iki ayında eridi." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından "Milyonlar geçinemiyor, vatandaş can çekişiyor" başlığıyla ekonomik gelişmeleri değerlendirdiği bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda şu ifadeler yer alıyor:

"Şubat ayına ilişkin işgücü istatistiklerine göre, TÜİK'in atıl işgücü olarak tanımladığı Türkiye'deki gerçek işsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre 4,4 puan, bu yıl ocak ayına göre de 0,2 puan daha artarak yüzde 28,4'e çıktı. Gerçek işsiz sayısı ise bir yıl öncesine göre 1 milyon 880 bin, bir önceki aya göre de 68 bin kişi artarak 11 milyon 397 bin kişiyle rekor kırdı.

Martta aylık bazda 7,3 milyar dolar açık veren Türkiye'nin bu yılın ilk üç aylık dönemindeki dış ticaret açığı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 oranında artarak 22,6 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın net rezervi 19 Mart darbesinin yapıldığı 14- 21 Mart ve onu izleyen 21-28 Mart haftalarını kapsayan son iki haftada 26,6 milyar dolar azaldı.

Altının ons fiyatında aynı dönemde yaşanan yüzde 3,3 oranındaki artıştan gelen 2 milyar dolarlık artışın etkisinden arındırıldığında Merkez Bankası'nın son iki haftada 29 milyar dolara yakın döviz satmak zorunda kaldığı hesaplandı.

19 Mart darbesiyle birlikte hem vatandaşlar hem de şirketlerden dövize yoğun bir talep gelmişti. Söz konusu iki haftada döviz cinsinden mevduatlar da 7,1 milyar dolar artarak 211 milyar dolara kadar çıktı. Bu kapsamdaki gerçek kişilerin döviz mevduatı ise 4,4 milyar dolar artarak 133,8 milyar dolara tırmandı.

Özellikle bireysel krediler ve kredi kartı borçlarının takibe düşme eğiliminin son aylarda hızla artan bankaların vadesinde tahsil edemediği için icra takibine aldığı batık krediler ise iki haftada 7,4 milyar lira daha artarak 28 Mart itibariyle 349,1 milyar liraya yükseldi. Batık krediler 2024 yılının son haftasına göre yüzde 21,4 oranında büyüdü.

Tarım sektörünün bankalara olan kredi borçları şubatta bir önceki aya göre 46,2 milyar lira artarak 935,9 milyar liraya yükseldi. Sektörün borçları yılın ilk iki ayında ise 67,3 milyar lira arttı. Tarım sektörünün vadesinde geri ödeyemediği için bankalar tarafından yasal takibe alınan kredilerindeki büyümede devam etti. Yılın ilk iki ayında 1,3 milyar lira olan takipteki krediler 5 milyar liraya çıktı.

2025 yılı başında asgari ücrete yüzde 30, memurlar maaşları ve memur emeklilerinin aylıklarına yüzde 11,5, işçi ve bağımsız çalışan emeklilerin aylıklarına da yüzde 15,75 zam yapılmıştı. Ücret, maaş ve aylıklara yapılan zamların büyük kısmı daha yılın ilk iki ayında eridi. 22 bin 104 lira olan asgari ücretin satın alma gücü üç ayda 2.020 lira oldu. Asgari ücretin mart ayındaki satın alma gücü, Aralık 2024'teki ancak 20 bin 84 liranın düzeyine geriledi."