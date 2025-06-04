CHP'den Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı'na Destek Mitingi

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin tutuklanmasına tepki gösterdi.

CHP, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenliyor. Miting öncesi ANKA Haber Ajansına konuşan Zeybek, şu ifadeleri kullandı:

"Biz Sancaktepe'de miting yapacaktık. Gözaltına alınıp tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanımıza destek olmak için bugün buradayız. Binlerce insan destek vermek için burada. Bakın dün TBMM'den bir infaz yasası çıktı. Bu yasayla 20 bin kişi bayramı evinde geçirecek ama hala haklarında iddianame hazırlanmamış belediye başkanlarımız ve yöneticilerimiz ailelerinden uzak cezaevlerine gönderiliyor. Bu temel bir insan hakkı ihlalidir. Bu düşman hukukunun uygulanmasıdır."