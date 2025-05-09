CHP'den İktidar Programı Çalışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'den İktidar Programı Çalışmaları

Özgür Özel, CHP'nin geleceğe dönük iktidar programı çalışmalarını 81 ilde tamamladığını açıkladı.

09.05.2025 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "CHP, ileriye dönük olarak 2007 yılında meri olan programını milletimizin takdiriyle üstlenmeyi umduğu iktidar görevinde bir iktidar programına evriltmek üzere bir program çalışması içinde. Bu çalışma içinde 81 ilde bütün çalışmalar bitip toplandı. Çok verimli, kıymetli ve geleceğe dönük olarak birlikte çalışma umutlarımızı pekiştiren, her iki kurumun da sorunların tespitinde ortaklaştığı, çözüm önerileri konusunda birlikte konuşabileceği çok fazla şeyin olduğunu karşılıklı teyit ettik" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da ekonomi çevresine yaptığı ziyaretlere devam ediyor. CHP Lideri Özel, Türk İş Dünyası Konfederasyonu'nun (TÜRKONFED) ardından İstanbul Ticaret Odası'nı da (İTO) ziyaret etti. Özel'e ziyarette, Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Özgür Karabat, Gökan Zeybek ve Yalçın Karatepe, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik eşlik etti.

Ziyaretin ardından Özel, İTO Başkanı Şekib Avdagiç ile birlikte açıklama yaptı.

Özel ve heyetinin ziyaretinden memnuniyetini dile getiren Avdagiç, "İstanbul'la ilgili iş dünyasının beklentilerini, taleplerini ve iş süreçlerine bakışını paylaşma imkanı bulduk. Sizin de konuyla ilgili değerlendirmelerinizi aldığımızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum ki sizle ve ekibinizle tekrar İstanbul iş dünyasının görüşlerini paylaşma ve bununla ilgili beraber çözümler üretme konusunda çalışma yapma imkanı bulacağız. Özellikle Sırrı Süreyya Önder Bey'e rahmet diliyorum. Cenaze çıkışında değerli Genel Başkanımıza yapılan saldırıyı da tenkit ediyorum, geçmiş olsun diyorum" dedi.

Özel de ziyaretin ardından şu açıklamayı yaptı:

"Hem ortak geleceğimize yönelik olarak umutlarımızı hem bugün yaşadığımız sürece yönelik olarak değerlendirmelerimizi, sıkıntılarımızı, çözüm önerilerimizi konuştuk. CHP, ileriye dönük olarak 2007 yılında meri olan programını milletimizin takdiriyle üstlenmeyi umduğu iktidar görevinde bir iktidar programına evriltmek üzere bir program çalışması içinde. Bu çalışma içinde 81 ilde bütün çalışmalar bitip toplandı. Artık meslek örgütleri boyutunda, sendikaların genel merkezleri konfederasyonları boyutunda, sivil toplumun konfederasyonları boyutunda çalışmalar yapıyoruz. Kuruma duyduğumuz saygı, üyelerine ve yönetimine verdiğimiz öneme atfen heyete başkanlık etmek istedim ve bugünkü ziyaretimizi bu kapsamda gerçekleştirdik. Çok verimli, kıymetli ve geleceğe dönük olarak birlikte çalışma umutlarımızı pekiştiren, her iki kurumun da sorunların tespitinde ortaklaştığı, çözüm önerileri konusunda da birlikte konuşabileceği çok fazla şeyin olduğunu karşılıklı teyit ettik."

Kaynak: ANKA

Sivil Toplum, İş Dünyası, Özgür Özel, Politika, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den İktidar Programı Çalışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü sürücüden ilginç savunma: Ehliyetimi size verdim Alkollü sürücüden ilginç savunma: Ehliyetimi size verdim
Çocuklarıyla makyaj videosu çeken kadına tepki yağdı: Para için çocuklarını kullanıyor Çocuklarıyla makyaj videosu çeken kadına tepki yağdı: Para için çocuklarını kullanıyor
112’ye asılsız ihbarda bulunanlar yandı Cezası artırıldı 112'ye asılsız ihbarda bulunanlar yandı! Cezası artırıldı
UEFA Konferans Ligi’nde finalin adı belli oldu UEFA Konferans Ligi'nde finalin adı belli oldu
Kartalkaya’daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı Kartalkaya'daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan’a seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı
Trump, Netanyahu ile teması kesti Orta Doğu’da onsuz ilerleyecek Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek
ABD’den İsrail’e tehdit: Ağır bedel ödersiniz ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Galatasaray yarın şampiyon olabilir Galatasaray yarın şampiyon olabilir
1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı 1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Nazan Öncel’den korkutan haber Ambulansla hastaneye kaldırıldı Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı

21:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
20:55
Fenerbahçe’de Tadic ve Talisca arasında gerginlik
Fenerbahçe'de Tadic ve Talisca arasında gerginlik
20:36
ABD’de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
20:06
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
19:05
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?
09:03
Surat ifadesine dikat İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
08:55
Adana’da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
08:48
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu Uzman isim yanıtladı
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu? Uzman isim yanıtladı
08:45
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a dava açtı
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı
08:44
Ali Koç’un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
08:37
Erbakan yeni ittifak için tek partinin ismini verdi: Aynı çizgideyiz
Erbakan yeni ittifak için tek partinin ismini verdi: Aynı çizgideyiz
08:25
Çin’den sonra ABD’ye bir büyük darbe daha
Çin'den sonra ABD'ye bir büyük darbe daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2025 21:30:08. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'den İktidar Programı Çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.