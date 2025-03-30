CHP'den İmamoğlu İçin İmza Kampanyası - Son Dakika
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CHP'den İmamoğlu İçin İmza Kampanyası

CHP\'den İmamoğlu İçin İmza Kampanyası

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başlattığı imza kampanyasına Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık da destek vererek ilk imzayı attı. İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle yapılan kampanya, Ereğli halkına açıldı.

30.03.2025 14:08  Güncelleme: 15:00
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(ZONGULDAK) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için ülke genelinde başlattığı imza kampanyasına, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ilk imzayı atarak destek oldu. Posbıyık, tüm Ereğli halkını imza kampanyasına destek olmaya davet etti.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'un Akçaabat İlçesi Cevizli Köyü'nde imza kampanyası başlattı. Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve eşi Neriman Posbıyık da ilçede ilk imzayı atarak kampanyaya destek verdiler.

Posbıyık, tüm Ereğli halkını imza kampanyasına destek olmaya davet etti. CHP Belediye meclis üyelerinin de imzaladığı dilekçe, CHP Grup Sözcüsü Yaşare Aydın'a teslim edildi.

Ortak metin

Kampanyanın ortak metninde ise şu ifadeler yer aldı:

"Ben yüreği demokraside ve adaletten yana olan milyonlardan biriyim. Ben milli iradeyim. 23 Mart'ta CHP'nin gerçekleştirdiği ön seçimde 15,5 milyon vatandaş Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak belirledi. Milyonların iradesiyle aday gösterilen İmamoğlu, hukuka ve vicdana aykırı şekilde siyasi bir kararla hapiste tutulmaktadır. Bu adaletsiz düzenin sona ermesini, İmamoğlu'nun özgürlüğüne kavuşmasını, demokratik, adil ve mertçe bir seçim için sandığın önümüze gelmesini istiyorum. Adayımı yanımda, sandığımı önümde görmek için imza veriyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'den İmamoğlu İçin İmza Kampanyası - Son Dakika

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