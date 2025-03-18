CHP'den İmamoğlu'nun Diploma İptaline Sert Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine ilişkin "Bu karara imza atanlar bilsinler ki korkunun ecele faydası yoktur. 23 Mart'ta bir değil, bin Ekrem olarak seçim sandıklarına geleceğiz. Adalete, hukuka ve demokrasiye susamış milletimizin yürüyüşünü kimse durduramayacaktır. Biz korkmuyoruz, ilk sandıkta gideceksiniz" dedi.

İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının, geri alınmak suretiyle iptaline karar verdi.

Karara tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Bu karar; rezalet, skandal değil, hukuksuz ve garabet bir karardır. İstanbul Üniversitesi'ni siyasi kumpaslarına alet edenlere, buna alet olan sözde bilim insanlarına yazıklar olsun! Bu kararı alanlar, tarih ve adalet önünde mutlaka hesap verecektir. O günler çok yakındır. Haksızlıkların, hukuksuzlukların mimarı AKP- MHP ve ortaklarına, işbirlikçilerine ilk seçimde halk mutlaka dersini verecektir. Bu karara imza atanlar bilsinler ki korkunun ecele faydası yoktur. 23 Mart'ta bir değil, bin Ekrem olarak seçim sandıklarına geleceğiz. Adalete, hukuka ve demokrasiye susamış milletimizin yürüyüşünü kimse durduramayacaktır. Biz korkmuyoruz, ilk sandıkta gideceksiniz!"