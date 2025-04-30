CHP'den İstanbul Valiliği'ne Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İstanbul Valiliğinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle aldığı yoğun güvenlik önlemlerine ilişkin açıklama yaptı.

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Valiliği 1 Mayıs korkusundan neredeyse tüm İstanbul'u kapatmış. Oldu olacak sokağa çıkma yasağı ilan etseydiniz!" ifadelerini kullandı.