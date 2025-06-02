CHP'den İzmir'deki Grevle İlgili Açıklama

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş arasında sürdürülen toplu sözleşmenin tıkanmasına ilişkin, "Amacımız, yaklaşan bayram öncesinde durumu çözüme kavuşturmaktır. Talepleri gözeterek, toplumsal barışı ve çalışma huzurunu korumak temel ilkemiz. Kalıcı ve adil bir mutabakata ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine belediyeye bağlı İZENERJİ ve İZELMAN şirketlerinde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin başlattığı grev5'inci gününde.

İzmir'de yaşanan grev sürecine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zeybek, şunları kaydetti:

"Başından bu yana saygı ve sorumluluk çerçevesinde hareket etmeye özen gösteriyoruz. Sağduyulu ve yapıcı yaklaşım, bu sürecin en önemli unsuru. Amacımız, yaklaşan bayram öncesinde durumu çözüme kavuşturmaktır. Talepleri gözeterek, toplumsal barışı ve çalışma huzurunu korumak temel ilkemiz. Kalıcı ve adil bir mutabakata ulaşacağımıza inanıyoruz."