CHP'den Kivi Üreticilerine Destek Çağrısı - Son Dakika
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CHP'den Kivi Üreticilerine Destek Çağrısı

CHP'li Seyit Torun, kivi üretimini desteklemek için tarımsal yardımların artırılmasını istedi.

30.04.2025 19:59
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(ANKARA) – CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, "Kivi özellikle ilkbahar aylarında yaşanan ani sıcaklık düşüşlerinden olumsuz etkilenmekte ve zirai don kivi verimliliğini büyük oranda düşürmektedir, tarımsal destek kapsamının genişletilerek kivi üretiminin sürdürülebilirliği güvence altına alınmalıdır" dedi.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun yaptığı yazılı açıklamada Ordu'da yapılan kivi üretiminin fındıktan sonra en önemli üretim kalemi olduğuna dikkati çekerek, 2024 yılında Ordu'da 8 bin 600 ton kivi üretildiğini ve bu üretimin şehir ekonomisine 300 milyon lira değerinde bir katkı verdiğini ifade etti. Yüksek verimliliği ve ekonomik değeri sebebiyle kivi yetiştiriciliğine ilginin giderek arttığını kaydeden Torun, yeni bahçelerle birlikte kivi rekoltesinin 12 bin tona çıkmasının beklendiğini açıkladı.

Ordu kivisinin kendine has aroması ve uzun depo ömrü ile dikkati çektiğini belirten Seyit Torun, 2019 yılında coğrafi işaret belgesi alan ürünün piyasa değerinin korunması için tam olgunluğa eriştikten sonra hasat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Torun, Türkiye'nin coğrafi işaret alan ilk kivi türü olan Ordu kivisinin önemli bir ihraç kalemi olduğundan hareketle ürünün küresel ısınma ve bitki zararlılarından korunmasının hayati önem taşıdığını ifade etti.

Kivi üreticilerine yeterli devlet desteği sağlanmadığının altını çizen Torun, "Kivi özellikle ilkbahar aylarında yaşanan ani sıcaklık düşüşlerinden olumsuz etkilenmekte ve zirai don kivi verimliliğini büyük oranda düşürmektedir" ifadeleriyle kivi üreticisinin bu yıl Ordu'da yaşanan zirai dondan en çok etkilenen üreticilerin başında geldiğini vurguladı.

"Üreticilerimizin borçları senede bir kere ödemek koşuluyla 3 yıla yayılmalıdır"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıkladığı tarımsal destekleme kararında kivinin yer almamış olmasını eleştiren Torun, "Tarımsal destek kapsamının genişletilerek kivi üretiminin sürdürülebilirliği güvence altına alınmalıdır" dedi.  Zirai donun kivi üretimini yüzde 55 ila 60 oranında düşürdüğünü sözlerine ekleyen Torun, kivi üreticilerin taleplerini şöyle sıraladı:

"Üreticilerimizin Ziraat Bankası'na, Tarım Kredi Kooperatiflerine ve özel bankalara olan borçları faizsiz olarak senede bir kere ödemek koşuluyla en az 3 yıla yayılmalıdır. Üreticilerimizin fındık tarımını sürdürebilmeleri için tarımsal kredilerin tekrar kullanımı sağlanmalıdır. Bir sene geriden ödenen tarımsal destek kredilerinin öne çekilerek üreticilerimize erken ödenmesi sağlanmalıdır. Tarsim sigortası olmayan üreticilerimizin zarar oranları acilen tespit edilerek ödemelerinin en kısa zamanda ödemesinin yapılması gerekmektedir. Devletten 2B arazisi satın alan üreticilerimizin taksitlerinin en az 2 sene ertelenmesi sağlanmalıdır. Tarım Bağkur'u ödeyen üreticilerimizin, Bağkur ödemeleri en az 2 sene ertelenmelidir."

Zirai don sebebiyle en çok zarara uğrayan kesimlerin başında gelen kivi üreticisinin görmezden gelinmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Torun, ülkemizin gıda güvenliğini ve gıda gelirlerini korumayan bir anlayışla Türkiye'deki ekonomik darboğazın aşılmasının mümkün olmadığını ifade ederek Tarım ve Orman Bakanlığı'na tepki gösterdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'den Kivi Üreticilerine Destek Çağrısı - Son Dakika

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