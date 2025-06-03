CHP'den Kütahya Hastanesi'ne Maaş Çağrısı - Son Dakika
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CHP'den Kütahya Hastanesi'ne Maaş Çağrısı

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03.06.2025 14:43
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CHP\'den Kütahya Hastanesi\'ne Maaş Çağrısı
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CHP'li Zeliha Aksaz, Kütahya Şehir Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarının maaşlarının ödenmesini istedi.

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Kütahya Şehir Hastanesi'nde yemekhane personelinin yaklaşık 2,5 aydır maaş alamamasına ilişkin Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulunarak, "Şehir hastanelerinde sağlık çalışanlarımızın, emekçilerimizin maaşlarının bir an önce ödenmesini ve geciktirilmemesini, mağdur edilmemesini bekliyoruz. Eğer emek varsa bunun karşılığı bekletmeden verilmelidir. Sağlık Bakanlığı'nı şehir hastanelerinde çalışan emekçilerimize sahip çıkmaya davet ediyoruz" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz Kütahya Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarının yaşadığı maaş sıkıntısı ve ağır iş yükü sonrası hayatına son veren çalışan ile bir açıklama yaptı. Şahbaz, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı'nın kamu özel iş birliği adı altında özel müteahhit şirketlerle işlettiği şehir hastaneleri sorun olmaya devam ediyor. Şehir hastanelerinde çalışanların maaşları aylarca ödenmediği ve az sayıda çalışanla ağır iş yükü altında çalışanlarımızın ezildiği yönünde sosyal medyada çok sayıda şikayet görüyoruz.

"Sağlık Bakanlığı'nı kınıyoruz"

Buna Kütahya Şehir Hastanesi'nde yeni bir halka eklendi. Güriş Holding ile birlikte Kamu özel işbirliği adı altında işletilen Kütahya Şehir Hastanesi'nde 3 ay gibi süreyle ödenmeyen maaşlar nedeniyle bunalıma giren 28 yaşındaki genç bir kadın çalışan, güvenlik görevlisi, hayatına son verdi. Maalesef arkadaşlarına maaş yatmadığı için bunalıma girdiğini ifade eden bu genç kardeşimiz canına kıydı. Çok üzgünüz. Bu can kaybına rağmen, hastane idaresinden, İl Sağlık Müdürlüğünden ya da Kütahya'nın yetkililerinden herhangi bir açıklama maalesef duymadık. Kütahya'da tüm bu gelişmelere duyarsız kalan yönetimi, hastane yönetimini, İl Sağlık Müdürlüğü'nü ve Sağlık Bakanlığı'nı kınıyoruz. Halen şu anda Kütahya şehir hastanesinde devam eden maaş sıkıntısından dolayı yemekhane personeli 2,5 aydır maaşlarını alamadıklarını ifade ederek eylemlerine devam ediyorlar.

Şehir hastanelerinde sağlık çalışanlarımızın, emekçilerimizin maaşlarının bir an önce ödenmesini ve geciktirilmemesini, mağdur edilmemesini bekliyoruz. Bunu talep ediyoruz. Halkın parasını, milyarlarca lirasını kamu özel işbirliği adı altında şehir hastanelerini işleten özel şirketlere aktarırken, siz orada çalışan emekçileri gözetmek zorundasınız. Eğer emek varsa bunun karşılığı bekletmeden verilmelidir. Sağlık Bakanlığı'nı şehir hastanelerinde çalışan emekçilerimize sahip çıkmaya davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'den Kütahya Hastanesi'ne Maaş Çağrısı - Son Dakika

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