CHP'den Maltepe'de "Ekrem İmamoğlu" mitingi

CHP, "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi"ni Maltepe Sahili Etkinlik Alanı'nda düzenledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Maltepe Sahili Etkinlik Alanı'nda düzenlenen mitingde, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler başta olmak üzere görevden uzaklaştırılan ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na selam gönderdiğini belirtti.

Günlerce Saraçhane'de toplanan kalabalığa teşekkür eden Özel, "Biz artık endişeyi, korkuyu ve yorgunluğu evde bıraktık. Sokaklardayız, meydanlardayız." dedi.

Özel, Maltepe'de bir tarih yazıldığını ve herkesin ortak bir görevi olduğunu kaydederek, "Belediyelerde çok çalışacağız. Örgütümüzle birlikte uyum içinde olacağız. Muhalefetten tüm seçmenlerin, en sağdan en sola kadar, bizi 'Bu iktidarla siz mücadele edebilirsiniz.' diyerek sandıkta destekleyen bütün demokratların güvenini hak etmeye, ona uygun çalışmaya karar verdik." diye konuştu.

Partisinin gelecek genel seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayını belirlemek için düzenlediği ön seçimle ilgili Özel, "15,5 milyon kişi, Türkiye'nin dört bir yanında kalktılar, geldiler, seçtiler ve tarihe geçtiler. 15,5 milyon kişinin Türkiye'de oluşturduğu kuyruklar, o iki elinde bastonuyla merdivenleri tırmanan annem, üç aylık bebeğini karnında taşıyan, karnında cinsiyeti belli olmayan çocuğunun geleceğini demokratik devrimde arayan anne, gençler, işçiler, emekçiler, emekliler, köylüler hep beraber sandıklara koştular, demokrasiye sahip çıktılar." ifadelerini kullandı.

Özel, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturmasına değinerek, MASAK raporunun gözaltından iki gün önce teslim edildiği iddiasında bulundu.

Mitinge 2 milyon 200 bin kişinin katıldığını iddia eden Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisiyle ilgili açıklamalarını anımsatarak, "'Özgür Özel Türkiye'yi dünyaya şikayet ediyor.' diyor. Eğer bir ülkede demokrasi tehdit altındaysa, sandık gidiyorsa, seçimle gelen seçimle gitmiyorsa dünya bununla ilgilenir." dedi.

Özel, bazı medya kuruluşları ve firmaları eleştirdiği konuşmasında, boykot yapılması için yeni firmalar eklendiğini ancak yerli ve milli otomobil Togg'u boykot etmediklerini ve destekleyeceklerini belirtti.

Özel, CHP olarak hazır olduklarını vurgulayarak, "Adayımızla, programımızla, enerjimizle, gücümüzle iktidarı devralmaya, bu ülkenin makus talihini değiştirmeye, yüzleri güldürmeye bugünden hazırız. Bu ülkenin tüm değerlerini, tüm görüşlerini sahiplenmeye, Türkler ile Kürtlerin, Aleviler ile Sünnilerin, sağcılarla, solcuların, hep birlikte omuz omuza yarınları inşa etmesine hep birlikte katkı sağlayacağız." diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile birlikte yarın Trabzon'da olacağını aktaran Özel, "Bugün sizin arifesini yaşadığınız o demokrasi bayramını, yarın Ekrem Başkan'ın köyünden başlatarak, bir büyük imza kampanyasını hep birlikte başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Özel, "Yarından itibaren kapı kapı gezeceğiz, Ekrem Başkan'ın özgürlüğü için imzaları toplayacağız, erken seçim talebiyle imzaları toplayacağız, Türkiye'de her iki kişiden birinden fazlasının imzasını alıp, bu iktidarı alaşağı edeceğiz." dedi.

Ekrem İmamoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için çağrıda bulunan Özel, "Bugün Maltepe Meydanı ne benimdir ne başkasınındır. Gökkuşağı gibi rengarenktir. Çok kültürlüdür, çok partilidir. Bu meydan Türkiye'nin umududur, yarınlarıdır." dedi.

Yarın Trabzon'da, sonra da Silivri'de olacağını belirten Özel, başlatacakları imza kampanyasının metnini okudu ve herkesin iyi bir bayram geçirmesini temenni etti.

Mitingden notlar

Maltepe Sahili Etkinlik Alanı çevresinde, polis ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı. Mitinge gelenler güvenlik noktalarından geçirilip alana alındı.

Büyük bir sahnenin kurulduğu alanda, basın mensupları için platform oluşturuldu. Yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu mitingi takip etti.

Mitinge gelenlerin bazıları Türk bayrağı, parti ve sendika bayrakları ile hazırladıkları döviz ve pankartları taşıdı.

Mitinge, CHP'li milletvekilleri, meclis üyeleri, belediye başkanları, parti yöneticileri ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin de arasında olduğu bazı siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan mitingde, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında başkanlık görevinden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek ve annesi Hava İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş da birer konuşma gerçekleştirdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de miting alanında İmamoğlu'nun mektubunu okudu. Ayrıca, mektubun bir kısmı da İmamoğlu'nun yapay zekayla seslendirilen görüntüsüyle alandakilere dinletildi.

İmamoğlu, videoda, 23 Mart'ta 15,5 milyon yurttaşın ortak iradesi ve desteğiyle başlayan sürecin sonunda partisinin yetkili kurullarının kararıyla resmen cumhurbaşkanı adayı olduğunu belirtti.

Türkiye'nin tüm muhalefet partileriyle tarihi bir dönemi yaşayacaklarını kaydeden İmamoğlu, "Cumhuriyetimizi güçlü bir demokrasiyle taçlandıracağız. Bu yola çıkarken de ifade ettiğim gibi ben bir makama değil, uzun, zorlu ve tuzaklarla dolu bir mücadeleye talibim. Dün olduğu gibi yarın da sizleri utandırmayacağıma söz veriyorum." ifadelerini kullandı.