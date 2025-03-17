CHP'den Muğla İçin Komisyon Önerisi

(ANKARA) - CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, TBMM'de Muğla'nın sorunlarının ele alınması ve çözüm yollarının belirlenmesini isteyerek Araştırma Komisyonu kurulması için önerge verdi.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, TBMM'de Muğla'nın sorunlarının ele alınması ve çözüm yollarının belirlenmesini isteyerek, Araştırma Komisyonu kurulması için önerge verdi. CHP'il Uzun, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Muğla'nın turizmin yanı sıra tarımda da birçok stratejik ürünün üretiminde özel bir yeri olduğunu hatırlatan Uzun, " Zeytin, örtü altı domates, narenciye, badem ve nar önemli tarımsal ürünler olarak öne çıkmaktadır. Muğla Türkiye tarımının yüzde 2,66'sını tek başına üretmektedir. Muğla tarımsal ürünlerinin çeşitliliğinin yanı sıra Türkiye'de arıcılığın, bal üretiminin ve su ürünlerinin en önemli merkezlerinden de biridir" ifadesini kullandı.

Muğlalılar devlete ödediği verginin onda birini yatırım olarak görebildiğini ifade eden CHP'li Uzun, "Eşsiz güzelliği ile adeta bir çekim merkezi olan ilimiz, başta turizm olmak üzere, tarım ve birçok alanda artı değer yaratmakta fakat ödediği verginin ve ülkemize sağladığı ekonomik kaynağın karşılığını yeteri kadar ve adil bir şekilde alamamaktadır. 2024 yılında Muğla'da yatırımlara ayrılan ödenekler Muğlalılara tahakkuk ettirilen verginin yaklaşık 7'de birini bulurken bu yatırımlar için harcanan miktar ise Muğlalıların ödediği verginin neredeyse 10'da birine denk gelmektedir" açıklamasında bulundu.

"Muğla'mız birçok alanda adeta öksüz bırakılmıştır"

İktidarın birçok konuda Muğlalılara söz verdiğini ama tutmadığını, ilde hukukun hiçe sayılarak doğa katliamının devam ettiğini, başta öğrenciler olmak üzere büyük bir barınma sorunu yaşandığını kaydeden Uzun, ilin sorunlarını şöyle sıraladı:

"Turizm sektörünün yaşadığı sorunlar, yaz sezonunda trafik çilesi ve su sorunu başta olmak ilimiz birçok problemle kendi başına mücadele etmektedir. Son yıllarda orman yangınları nedeniyle yüzbinlerce hektar ormanını kaybeden Muğla'mız yanan ormanların yerine yapılaşmanın, yöre halkının itirazı olan birçok projenin ve kontrolsüz madenciliğin kurbanı edilmektedir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından uzun süredir yatırım yapılmadığı için birçok ilçemizde su sorunu yaşanmakta ve bu sorun başta turizm olmak üzere, tarımsal faaliyetleri ve yaşamı olumsuz etkilemektedir. Tarımsal faaliyetler yeterince desteklenmediği için Muğla'da çiftçiler tarımdan hızla uzaklaşmakta ve bölgede üretilen stratejik birçok ürünün üretimi düşmektedir. Fethiye ve Dalaman ilçelerimiz arasındaki mesafeyi kısaltan 950 metrelik Göcek tünelinden halen hem gidişte, hem dönüşte geçiş ücreti alınmaktadır. Yine üniversitemizin bulunduğu ve Denizli, İzmir, Aydın ve Antalya gibi önemli turizm ve ticaret şehirlerini birbirine bağlayan Kötekli Kavşağı verilen sözlere rağmen halen tamamlanamamıştır. Sözü verilen ama yapılmayan yollar ve yatırımlar yüzünden özellikle yaz aylarında Muğla'da büyük sorunlar yaşanmaktadır. Hal böyleyken yerel yönetimler her türlü engellemelere rağmen milyonlarca turisti ve Muğlalıları mağdur etmemek için gece gündüz çalışmaktadır. Başta Muğla olmak üzere turizm illerinin bütçeden aldığı pay artırılmalı ve yerel yönetimleri destekleyecek adımlar atılmalıdır."