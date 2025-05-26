CHP'den OYAK'a Soru Önergesi

(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) hakkında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde, "OYAK şeffaflık ve hesap verebilirlikten uzaklaşmış, üyelerinin birikimlerini koruyamaz hale gelmiştir" dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi sundu. Genç, 2024 yılı için yüzde 55,2 olarak açıklanan nema oranının aynı yılın ortalama enflasyon oranı olan yüzde 58,5'in altında kaldığını belirtti. 2023'te ise OYAK nema oranı yüzde 77,1 olurken resmi TÜFE yüzde 65 seviyesindeydi. Bu tabloya rağmen reel getirinin ciddi şekilde azaldığını vurgulayan Genç, "OYAK şeffaflık ve hesap verebilirlikten uzaklaşmış, üyelerinin birikimlerini koruyamaz hale gelmiştir. Son 5 yılda nema oranları, geçmişte olduğu gibi enflasyonun iki katı seviyelerde değil, enflasyona denk veya altında seyretmektedir. Bu durum üyelerin birikimlerinin korunamadığına işaret etmektedir" dedi.

Genç, üyelerin her ay maaşlarından yapılan düzenli kesintilere rağmen nemadan yeterince faydalanamadıklarını, birikimlerini OYAK yerine farklı yatırım araçlarına yönlendirselerdi daha fazla kazanç sağlayacaklarını söyledi. Bu gelişmelerin kurumun finansal yönetimine dair soru işaretlerini artırdığını dile getirdi.

Emekli üyelerin temsili ve masraflarındaki eşitsizlik

OYAK'ın yönetim yapısında emekli üyelerin hiçbir şekilde temsil edilmemesini eleştiren Genç, emekli üyelerin nema getirilerinden yapılan masraf ve riziko kesintilerinin adil olmadığını belirtti. Genç, "Bir emekli üye, muvazzaf üyeye kıyasla ortalama 30 kat fazla idari masraf kesintisine maruz kalmakta, buna karşın ölüm yardımı gibi sosyal desteklerde daha az pay almaktadır. Bu sistem, emeklileri finansal olarak dezavantajlı hale getirmektedir" ifadelerini kullandı.

Genç, OYAK'ın yatırım kararlarının bağımsız ekonomik analizlere değil, zaman zaman siyasi yönlendirmelere göre alındığına dair iddialara yer verirken, fındık ezmesi fabrikası ya da petrol dağıtım şirketi gibi OYAK'ın faaliyet alanı dışında kalan bazı yatırımların, piyasadaki rasyonel gerekçelerle değil, hükümete yakın bazı çevrelerin yönlendirmesiyle yapıldığını ileri sürdü. Genç, bu uygulamaların üyelerin birikimlerini doğrudan etkilediğini belirtti.

2023 yılında kurum tarafından yapılan 748 milyon TL'lik deprem bağışının üyelerden alınan katkı paylarından karşılandığını belirten Genç, bağış kararının Genel Kurul onayı olmaksızın alınmış olmasının, kurum içi yetki devri uygulamalarının ne denli genişletildiğine örnek teşkil ettiğini ifade etti.

Yöneticilerin usulsüzlük ya da kötü yönetim gibi gerekçelerle neredeyse hiç sorumlu tutulmadığına dikkati çeken Genç, "Cezasızlık kültürü kuruma hakim hale gelmiştir" dedi.

Genç, "Üyeler, şirket satışları, iştirak değerlemeleri, büyük ölçekli yatırımlar gibi konularda bilgi alamamakta; yönetim ise 'ticari sır' gerekçesiyle bu talepleri geri çevirmektedir. Üyeler kendi birikimlerinin ne şekilde değerlendirildiğini bilememektedir" dedi.

Genç, Güler'in yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

'OYAK'ın nema oranı nasıl belirlenmektedir ve neden enflasyon oranının altında kalmaktadır? Emekli üyelerin yönetim organlarında temsil edilmemesinin hukuki dayanağı nedir? OYAK'ın son yıllarda yaptığı yatırımların karar süreçlerinde siyasi telkinlerin etkisi olmuş mudur? Kurumun iştiraklerinin değerlemesi nasıl yapılmakta, bu değerlemeler nema hesaplarına nasıl yansımaktadır? 2023 yılında yapılan 748 milyon TL'lik bağış hangi kuruma yapılmıştır ve hangi kurumsal karar süreci işletilmiştir? OYAK üyelerinin bilgi edinme taleplerinin sürekli olarak 'ticari sır' gerekçesiyle reddedilmesi hukuki midir? OYAK yöneticileri hakkında herhangi bir denetim, disiplin süreci ya da yargı işlemi başlatılmış mıdır? Temsilciler Kurulu seçimleri neden demokratik, şeffaf ve eşit katılıma açık bir şekilde yapılmamaktadır?"