CHP'den Özgür Özel'e Destek Tepkisi

(ANKARA) - CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, bugün düzenlenen mitingde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldı.

Erkol sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanım Sayın Özgür Özel ve örgütüm CHP Türkiye'nin umududur. Korkmayacağız, yılmayacağız, kazanacağız. Genel Başkanımız ile birlikte, iyilik, güzellik ve onur için mücadeleye devam edeceğiz.