(ANKARA) - CHP Parti Meclisi üyesi ve Ankara Milletvekili Semra Dinçer, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in fiziksel saldırıya ilişkin, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e yönelik yapılan alçak saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu tür provokatif bir saldırının, yaşamı boyunca barışı ve kardeşliği savunan Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninde yaşanması manidardır" dedi.
CHP Parti Meclisi üyesi ve Ankara Milletvekili Semra Dinçer, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıyı kınadı.
Dinçer, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e yönelik yapılan alçak saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu tür provokatif bir saldırının, yaşamı boyunca barışı ve kardeşliği savunan Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninde yaşanması manidardır. Bu tür menfur saldırılar özgürlük ve demokrasi mücadelesinde ne CHP'yi yıldırabilir ne de kardeşliğimizi bozabilir" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › CHP'den Özgür Özel'e Saldırıya Kınama - Son Dakika
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