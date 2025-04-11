CHP'den Polise Tepki: Korku Devleti - Son Dakika
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CHP'den Polise Tepki: Korku Devleti

Murat Bakan, üniversitelilerin ailelerinin aranmasını eleştirerek, bu durumun hukuk devleti değil korku devleti olduğunu belirtti.

11.04.2025 22:23
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(ANKARA)-CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan gösterilere katılan üniversiteli gençlerin ailelerinin polis tarafından arandığını söyleyerek, "Emniyet tarafından suç işlememiş bir üniversite öğrencisinin ailesini aranıyorsa, orada hukuk devleti değil; korku devleti vardır. Tüm Türkiye'de üniversiteli öğrenciler dersleri boykot etti. Hukuksuzluğu, adaletsizliği protesto etti. Anayasal hakkını kullandı. Etki anayasal hakla yaratılır, tehditle değil. Devlet tehdit etmez. Polis fişleyemez. Emniyet anayasal hakları yargılama, değerlendirme ailelere ayar verme makamı değildir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada protesto eylemlerine katılan gençlerin ailelerinin polis tarafından arandığını belirtti. Bakan açıklamasında şunları kaydetti:

"İstanbul Emniyeti, anayasal protesto hakkını kullanan üniversiteli gençlerin ailelerini arıyor: 'Çocuğunuz diğer öğrencileri etkiliyor…' Emniyet tarafından suç işlememiş bir üniversite öğrencisinin ailesini aranıyorsa, orada hukuk devleti değil; korku devleti vardır. Tüm Türkiye'de üniversiteli öğrenciler dersleri boykot etti. Hukuksuzluğu, adaletsizliği protesto etti. Anayasal hakkını kullandı. İl Emniyet Müdürlükleri üniversiteli gençlerin ailelerini arıyor, 'Çocuğunuz diğer öğrencileri etkiliyor" diyor.

"Emniyet anayasal hakları yargılama, değerlendirme ailelere ayar verme makamı değildir"

Etki anayasal hakla yaratılır, tehditle değil. Devlet tehdit etmez. Polis fişleyemez. Emniyet anayasal hakları yargılama, değerlendirme ailelere ayar verme makamı değildir. Buradan açıkça soruyorum: Kimin talimatıyla yapılıyor bu? Yasadan almadığınız gücü kimden/kimlerden alıyorsunuz? Olmayan bir yetkiyi hangi cüretle kullanıyorsunuz? İlgili uygulamayı yapan Emniyet Müdürlüklerine açıkça soruyorum; Anayasal haklarını kullanan üniversiteli öğrenciler hakkında ailelerini arama talimatını kim verdi? Bu talimatın gerekçesi nedir? Üniversiteli öğrencilerin ve ailelerinin cep telefonu numaralarına hangi yasal dayanakla ulaşıldı? Bu bilgiler hangi veri tabanından temin edildi? Bu eylemin yasal dayanağı nedir? Yoksa, hangi gerekçeyle böyle bir uygulamaya başvurdunuz?

"Yürütme polise hukuka uygun olmayan emir veremez"

İl Emniyet Müdürlükleri, yürütmenin değil hukukun emrindedir. Yürütme polise hukuka uygun olmayan emir veremez bunu hatırlatmak gerekmezdi ancak bu sadece bir idari aşırılık değil; anayasal düzene karşı işlenmiş organize bir eylemdir. Üniversite öğrencileri susturmak isteyenler şunu iyi bilsin: Bu ülkede hesap sorulacak kişiler hak arayanlar değil, hak gasp edenlerdir ve onun da zamanı yakındır. Biz o hesabı sormak için buradayız. Susmayacağız. Alışmayacağız. Unutmayacağız. Konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıyacak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi de vereceğim, bu hukuk dışı uygulamanın hesabını soracağız. Öğrencilerimizin daima yanındayız. İktidara geldiğimizde anayasal hakkını kullandığı için hukuksuz fişlenen tüm öğrencilerin kaydı silinecek."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'den Polise Tepki: Korku Devleti - Son Dakika

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