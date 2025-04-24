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CHP'den PTT Torpiline Tepki

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Hasan Öztürkmen, PTT alımlarında torpil iddiasına Bakan Uraloğlu'nun yetersiz yanıtını eleştirdi.

24.04.2025 11:10
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(ANKARA) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, PTT'ye alınacak personel için AK Parti yöneticilerden birer isim istendiğini gösteren yazışmalara ilişkin soru önergesine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun verdiği yanıtla ilgili "Sözde bir yanıt gönderdi ancak belgeli torpilin t'sine bile girmedi. 'Torpil belgesi karşısında ne yaptınız, aynı soyadı taşıyan kaç çalışan var?' sorumuza yanıt vermekten kaçınan Bakan Uraloğlu, ilgisiz cevaplar verdi. Böylece açık bir suçun üstünü örten Bakan da bu suçun resmi olarak ortağı olmuş oldu" dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, PTT'ye alınacak personel için AK Parti yöneticilerden birer isim istendiğini gösteren yazışmaları soru önergesiyle TBMM gündemine getirmiş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi vermişti. Öztürkmen, Bakan Uraloğlu'nu şu soruları yöneltmişti:

"Gaziantep AK Parti İl Başkanlığı grubunda paylaşılan mesajla ilgili soruşturma başlatılmış mıdır? Türk Ceza Kanunu'nda, 'görevi kötüye kullanma', 'yolsuzluk' ve 'kamu görevinde haksız kazanç sağlama' suçlarıyla tanımlandığı göz önüne bulundurulduğunda, konuyla ilgili bir suç duyurusu yapılmış mıdır? PTT'ye personel alımı için AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'na kaç kontenjan ayrılmıştır? Bu kontenjan hangi PTT yetkilisi tarafından sağlanmıştır? 2024-2025 yıllarını kapsayan dönemde Gaziantep PTT Müdürlüğü'ne alınan personel sayısı kaçtır ve bunların görevleri nelerdir? Gaziantep PTT Müdürlüğü kapsamında toplam kaç personel çalışmaktadır? Soyismi aynı olan personel sayısı kaçtır?"

Öztürkmen, Bakan Uraloğlu'ndan gelen yanıtla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep AKP İl Başkanlığı grubunda paylaşılan torpilin belgesini geçen aylarda kamuoyuna açıklamıştım. Grupta paylaşılan 9 Ocak 2025 tarihli mesajda PTT'ye alınacak personel için AKP yönetim kurulu üyelerinden birer isim isteniyordu. Gelen isimler alınacak personel sayısından fazla olması durumunda kura çekileceği belirtiliyordu. İsmi bizde gizli AKP'li yönetici tarafından grupta paylaşılan mesajda aynen şöyle deniyordu: 'Değerli yönetim kurulu üyelerimiz, aşağıda kriterleri ve sayıları belirtilen personel alım ilanı için her bir üyemizden kriterlere uygun bir kişinin özelden tarafıma iletilmesini rica ederim. Verilen isimlerin alınacak personel sayısından fazla olması durumunda isimler arasından kura çekilecek olup, referans olan yönetim kurulu üyemiz not edilerek sonraki personel alımlarında ona göre değerlendirme yapılacaktır. Verilecek isimlerin kriterlere uygun olması ve bu konunun dışarıya açılmaması önem arz etmektedir. Hassasiyetiniz ve anlayışınız için teşekkür eder, saygılar sunarım.'

"Türk yargısı bu suç karşısında tepkisiz kalamaz"

Bu büyük bir skandalın, rezaletin belgesidir! Normal bir ülkede yer yerinden oynar. Ancak bizde yöneticiler için utanmazlığın, vatandaşlarımız için ise öğrenilmiş çaresizliğin resmidir. Üstelik bu bir suçtur! Suçun adı torpildir. Torpil, Türk Ceza Kanunu'nda, 'görevi kötüye kullanma', 'yolsuzluk' ve 'kamu görevinde haksız kazanç sağlama' suçlarıyla tanımlanmaktadır. Türk yargısı ve savcılarımız ortada olan bu suç karşısında tepkisiz kalamaz. Ancak aylar geçti, bir adım atılmadı.

"Bu usulsüzlüklerin peşini bırakmayacağız"

Gaziantep AKP İl Başkanlığı'ndan ve PTT Gaziantep Başmüdürlüğü'nden de belgeli rezalete ilişkin hiçbir açıklama gelmedi. Ben de PTT'nin bağlı olduğu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na soru önergesiyle torpilin belgesini sordum. Bakan Uraloğlu sözde bir yanıt gönderdi ancak belgeli torpilin t'sine bile girmedi. 'Torpil belgesi karşısında ne yaptınız, aynı soyadı taşıyan kaç çalışan var?' sorumuza yanıt vermekten kaçınan Bakan Uraloğlu, ilgisiz cevaplar verdi. Böylece açık bir suçun üstünü örten Bakan da bu suçun resmi olarak ortağı olmuş oldu. Görüldüğü üzere PTT'de yaşananlar, iktidarın kamu kurum ve kuruluşlarını liyakatsiz yandaşlar için birer arpalığa çevirdiğinin sadece bir örneği. Bu usulsüzlüklerin peşini bırakmayacağız."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'den PTT Torpiline Tepki - Son Dakika

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