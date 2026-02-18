CHP'den Ramazan Etkinliklerine Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'den Ramazan Etkinliklerine Tepki

18.02.2026 18:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suat Özçağdaş, okullardaki Ramazan etkinliklerinin ideolojik bir kavga olduğunu belirtti.

(ANKARA) - CHP Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, okullarda Ramazan ayı etkinliklerine ilişkin, "Mesele Ramazan ayının ya da toplumsal değerlerin yaşatılması değildir. Yusuf Tekin ve arkadaşlarının ideolojik kavgasına çocuklarımızı alet etmesidir. Her sorunda susanların, konu bir tek yılbaşına, ramazana gelince ortaya çıkmasıdır" dedi.

CHP Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, okullarda Ramazan ayı etkinliklerinin düzenlenmesine dair basın açıklaması yaptı. Eğitimde onlarca sorun olduğunu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bu sorunları görmezden geldiğini söyleyen Özçağdaş, "Milli Eğitim Bakanı, öğrencilerimizi ayrıştırmaya, fişlemeye, okul iklimini bozmaya, toplumu kutuplaştırmaya ve hadsiz açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Ülkemiz, muhalefete 'cahil, okuma-yazma bilmeyen, anlamayan' diyebilecek kadar üslupsuz, küstah, hakaretsiz konuşmayı beceremeyen, hadsiz bir Bakanla ilk kez karşılaşıyor" ifadelerini kullandı.

"Bakan sorunlara çözüm aramak yerine, eğitim üzerinden ideolojik mühendislik yapmayı tercih ediyor"

Bakan Tekin'in okullardaki sorunlarla ilgilenmediğini, öğretmenlerin yoksulluk sınırı altına mahkum edildiğini belirten Özçağdaş, açıklamada şunları kaydetti:

"Çocuklarımız MESEM'lerde ölürken, okula aç giderken, tuvalet musluklarından su içmek zorunda kalırken; öğrencilerimizi ayrıştırmaya çalışan zihniyetin tek amacı; koltuk sevdasından başka bir şey değildir. Sayın Bakan, senin işin siyaset değil, senin işin çocuklarımızın; eşit, özgür, nitelikli, bilimsel ve laik bir eğitim almasını sağlamak. Ülkemizin her bir çocuğu, öğretmeni, vatandaşı; Bakanın koltuk kavgası altında eğitimle ilgili binlerce sorunla başbaşa. Bakan ise tüm bu sorunlara çözüm aramak yerine, eğitim üzerinden ideolojik mühendislik yapmayı tercih ediyor. ÇEDES protokolleriyle okullara vakıf adı altında cemaat ve tarikatler sokuluyor, küçücük çocuklarımız türbelerde, mezar maketleri önünde ağlatılıyor, ortaokul düzeyinde pansiyon açma yetkisi vakıflara genişletiliyor."

"Bakanlığın 'gönüllülük esası' diyerek okullara gönderdiği yazının karşılığının bu olmadığını biliyoruz"

Okullarda etkinliklerin ideolojik tercihlere göre yapıldığını ifade eden Özçağdaş, Ramazan ayı etkinliklerinin zorunluluk haline geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Siyasi partilere okullarda etkinlik yaptırılıyor, Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk anılmıyor, gelişim raporlarına resmi koyulmuyor… Anayasamız yıllardır açıkça ihlal ediliyor. Bakanın, laikliği savunan kesimleri 'Cadılar Bayramı'nı savunanlarla aynı kişiler' diyerek; Ramazan ayına karşı olmakla, inançsızlıkla suçlaması, durumu çarpıtmaktır. Laikliği savunanlar ne Ramazan ayına karşıdır ne de toplumun kültürel değerlerine. Mesele Ramazan ayının ya da toplumsal değerlerin yaşatılması değildir. Yusuf Tekin ve arkadaşlarının ideolojik kavgasına çocuklarımızı alet etmesidir. Her sorunda susanların, konu bir tek yılbaşına, ramazana gelince ortaya çıkmasıdır."

Çocuklarımız ve gençlerimiz kendi istekleri ve inançlarıyla orucunu tutabilir, namazını kılabilir, camiye gidebilir, Ramazan ayını özgürce yaşayabilir. Yurttaşlarımız inancını da kültürünü de bir Bakanın yönlendirmesine ihtiyaç duymadan yüzyıllardır yaşatmaktadır ve yaşatacaktır. Bugün, Bakanlığın 'gönüllülük esası' diyerek okullara gönderdiği yazının karşılığının bu olmadığını biliyoruz. İş bazı okullarda öğrencilere çetele dağıtılmasına kadar geldiğinde, gönüllülükten çıkıp zorunluluk halini aldığında, hatta bir performans gösterisine dönüştüğünde artık mesele inanç özgürlüğü ya da farkındalık olmaktan çıkmış demektir. Okul ortamında, özellikle küçük yaş gruplarında, gerçek anlamda gönüllülükten söz edilemeyeceği ortadadır. Sınıf bütünlüğü içinde yapılan etkinliklerde çocukların akran baskısı, öğretmen yönlendirmesi veya dışlanma kaygısıyla katılım göstermesi kaçınılmazdır.

"Milli Eğitim Bakanı'na bir kez daha söylüyoruz: Koltuk kaygını değil, öğrencilerin ihtiyaçlarını öncele"

Anayasamızın 24. Maddesi 'Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir' diyerek dini inanç ve kanaatlerin bireyselliğini güvence altına almıştır. Yine 42. Maddesinde de eğitim-öğretimin içeriğinin sınırları 'Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır' denilerek çizilmiştir. Ayrıca 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 12. Maddesi 'Türk milli eğitiminde laiklik esastır' ile laik eğitim güvence altına alınmıştır. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme de çocukların veya ailelerinin düşünceleri ve veya inançları nedeniyle ayrımcılığa tutulmaması için gerekli önlemlerin alınmasını taraf devletlere açık bir yükümlülük olarak tanımlar. Toplumumuzun yüzyıllardır yaşattığı kültürel ve manevi değerleri siyasi projelere dönüştürmek, çocukları ayrıştırmaya çalışmak kimsenin haddi değildir. Eğitimde hiçbir uygulama, çocuklarımızı dini ya da ideolojik yönlendirmeye maruz bırakacak biçimde tasarlanamaz. Okullar bütün inançlara eşit mesafede duran, tüm çocukların kendini eşit ve güvende hissettiği, tarafsız, kamusal alanlar olmak zorundadır. Milli Eğitim Bakanı'na bir kez daha söylüyoruz: Eğitimle ilgili karar alırken; makam, koltuk kaygını değil, öğrencilerin ihtiyaçlarını öncele! Siyasi kariyerin için değil; çocuklarımız, velilerimiz, öğretmenlerimiz ve okullarımız için çalış!"

Kaynak: ANKA

Suat Özçağdaş, Güncel, Kavga, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Ramazan Etkinliklerine Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bağcılar’da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı Bağcılar'da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı
Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
İşte Galatasaray’ın Juventus’u elemesi halinde muhtemel iki rakibi İşte Galatasaray'ın Juventus'u elemesi halinde muhtemel iki rakibi
Trump’tan İran’a açık tehdit: Yok olurlar Trump'tan İran'a açık tehdit: Yok olurlar
Tunceli’de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti Tunceli'de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti
Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ’’1905’ten beri böylesi yok’’ diyerek duyurdu Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack’ın Epstein yazışmaları gün yüzüne çıktı ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'ın Epstein yazışmaları gün yüzüne çıktı

18:24
Juventuslu futbolcu açıkladı Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra
Juventuslu futbolcu açıkladı! Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra
18:13
Aleyna Tilki’nin annesi Instagram’da abonelik sistemini açtı
Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı
17:44
CHP’li Burcu Köksal’dan Bakan Kurum’a ziyaret
CHP'li Burcu Köksal'dan Bakan Kurum'a ziyaret
17:39
MHP’li Yıldız’dan komisyon raporu çıkışı Tartışmaya açılmayacak başlıkları tek tek sıraladı
MHP'li Yıldız'dan komisyon raporu çıkışı! Tartışmaya açılmayacak başlıkları tek tek sıraladı
17:33
Kenan Yıldız’ın telefon duvar kağıdını görenler ’’Helal olsun’’ diyor
Kenan Yıldız'ın telefon duvar kağıdını görenler ''Helal olsun'' diyor
16:41
ABD son 48 saatte Orta Doğu’daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
16:26
Kenti karıştıran “Ramazan“ pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 19:10:41. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'den Ramazan Etkinliklerine Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.