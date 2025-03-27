CHP'den RTÜK'e Sansür Protestosu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'den RTÜK'e Sansür Protestosu

Geniş Video İzle

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, RTÜK'ün muhalif televizyon kanallarına verdiği cezaları protesto etmek için bu akşam halkla birlikte RTÜK önünde toplanacaklarını açıkladı. Emir, sansür uygulamalarına karşı birlikte ses çıkaracaklarını belirtti.

27.03.2025 18:59  Güncelleme: 20:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma sürecindeki yayınları gerekçe göstererek aralarında SZC TV, Halk TV ve Tele1'in olduğu televizyon kanallarına ceza veren RTÜK önünde bu akşam halkla birlikte toplanacaklarını belirterek "Bu sansür uygulamalarına karşı çıktığımızı, onlara hep birlikte haykıracağız" dedi.

CHP'li Murat Emir, RTÜK'ün TV kanallarına verdiği ceza ve bu akşam yapılacak eyleme ilişkin açıklama yaptı. Emir, şöyle konuştu:

"Bağlı olduğu yasaları hiçe sayarak, saray rejiminden aldığı emirle, halkın haber alma hakkını yok eden ve muhalif medya saydığı medyanın sesini kısmaya çalışan RTÜK'e karşı bu akşam 20.30'da, RTÜK önünde halkımızla birlikte toplanacağız ve bu sansür uygulamalarına karşı çıktığımızı, onlara hep birlikte haykıracağız" dedi.

Kaynak: ANKA

Murat Emir, Politika, 3-sayfa, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den RTÜK'e Sansür Protestosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak Bakan yanıtladı Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı
Bilim insanları şaşkın Midesinden 1.5 metrelik timsah çıkardılar Bilim insanları şaşkın! Midesinden 1.5 metrelik timsah çıkardılar
Özgür Özel 7 gün kaldığı Saraçhane’den ayrıldı Özgür Özel 7 gün kaldığı Saraçhane'den ayrıldı
Premier Lig ekibinden resmi Arda Güler sözleri: Aradığımız her şeye sahip Premier Lig ekibinden resmi Arda Güler sözleri: Aradığımız her şeye sahip
Altın fiyatlarında beklenen senaryo gerçek oldu Altın fiyatlarında beklenen senaryo gerçek oldu
Nihat Hatipoğlu’na sorulan soru akıllara Ece Gürel’i getirdi Nihat Hatipoğlu'na sorulan soru akıllara Ece Gürel'i getirdi
Özgür Özel’in sokak çağrısına Bakırhan resti çekti: Bizim daha büyük işlerimiz var Özgür Özel'in sokak çağrısına Bakırhan resti çekti: Bizim daha büyük işlerimiz var
İBB’ye yönelik ’yolsuzluk’ soruşturmasında 14 kişiye ait 12 şirkete el konuldu İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında 14 kişiye ait 12 şirkete el konuldu
İstanbul’da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı
Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
CHP, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı

19:26 Özgür Özel’in sokak çağrısına Bakırhan resti çekti: Bizim daha büyük işlerimiz var Özgür Özel'in sokak çağrısına Bakırhan resti çekti: Bizim daha büyük işlerimiz var
19:00 İBB’ye yönelik ’yolsuzluk’ soruşturmasında 14 kişiye ait 12 şirkete el konuldu İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında 14 kişiye ait 12 şirkete el konuldu
17:58 İstanbul’da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı
15:23 Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
14:14 CHP, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı
08:48 Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı ’’Çökmüş durumdayım’’ Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı! ''Çökmüş durumdayım''
08:48 Nihat Hatipoğlu’na sorulan soru akıllara Ece Gürel’i getirdi Nihat Hatipoğlu'na sorulan soru akıllara Ece Gürel'i getirdi
08:47 Altın fiyatlarında beklenen senaryo gerçek oldu Altın fiyatlarında beklenen senaryo gerçek oldu
08:34 Premier Lig ekibinden resmi Arda Güler sözleri: Aradığımız her şeye sahip Premier Lig ekibinden resmi Arda Güler sözleri: Aradığımız her şeye sahip
08:15 Özgür Özel 7 gün kaldığı Saraçhane’den ayrıldı Özgür Özel 7 gün kaldığı Saraçhane'den ayrıldı
08:06 Bilim insanları şaşkın Midesinden 1.5 metrelik timsah çıkardılar Bilim insanları şaşkın! Midesinden 1.5 metrelik timsah çıkardılar
08:00 Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak Bakan yanıtladı Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 20:28:36. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'den RTÜK'e Sansür Protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement