CHP'den RTÜK'e Sansür Protestosu

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma sürecindeki yayınları gerekçe göstererek aralarında SZC TV, Halk TV ve Tele1'in olduğu televizyon kanallarına ceza veren RTÜK önünde bu akşam halkla birlikte toplanacaklarını belirterek "Bu sansür uygulamalarına karşı çıktığımızı, onlara hep birlikte haykıracağız" dedi.

CHP'li Murat Emir, RTÜK'ün TV kanallarına verdiği ceza ve bu akşam yapılacak eyleme ilişkin açıklama yaptı. Emir, şöyle konuştu:

"Bağlı olduğu yasaları hiçe sayarak, saray rejiminden aldığı emirle, halkın haber alma hakkını yok eden ve muhalif medya saydığı medyanın sesini kısmaya çalışan RTÜK'e karşı bu akşam 20.30'da, RTÜK önünde halkımızla birlikte toplanacağız ve bu sansür uygulamalarına karşı çıktığımızı, onlara hep birlikte haykıracağız" dedi.