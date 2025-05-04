CHP'den Saldırıya Sert Tepki

(ANKARA) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik fiziksel saldırıyı kınayarak, "Bu alçaklığı yapanın da yaptıranın da iki elimiz yakasında olacak" dedi.

Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e yapılan saldırı, milletin iradesine yapılmış saldırıdır. Ancak, milletimiz geri adım atmaz! Bu alçaklığı yapanın da yaptıranın da iki elimiz yakasında olacak. Cumhuriyet Halk Partililer ve demokrasiye inanan tüm vatandaşlarımız müsterih olsun, Genel Başkamızın sağlık durumu iyi. Planan İstanbul programlarımıza devam ediyoruz. Bugün saat 18.00'de de Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i CHP İstanbul İl binamızdan Ankara'ya yolcu edeceğiz. Hak, hukuk, adalet mücadelemize devam edeceğiz."